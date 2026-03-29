業界初のVTuberサイネージ接客！ らあめん花月嵐「推しメンは花月嵐キャンペーン」

記事ポイント 全国ラーメンチェーン業界初・VTuberが店舗サイネージでリアルタイム接客来店者へのポイントカード・限定グッズ特典とECでの全国参加対応ハッシュタグ投稿で抽選10名にラーメン無料券＋VTuberノベルティが当たる 全国ラーメンチェーン業界初・VTuberが店舗サイネージでリアルタイム接客来店者へのポイントカード・限定グッズ特典とECでの全国参加対応ハッシュタグ投稿で抽選10名にラーメン無料券＋VTuberノベルティが当たる

らあめん花月嵐が、全国ラーメンチェーン業界初となるVTuberサイネージ接客イベント「推しメンは花月嵐キャンペーン」を開催します。

店舗来店者にはポイントカードや限定グッズが配布され、ECサイトを通じて全国どこからでも参加できる設計です。

ハッシュタグ「#推しメンは花月嵐」を投稿すると、抽選で10名にラーメン1杯無料券＋選べるVTuberノベルティが当たります。

らあめん花月嵐「推しメンは花月嵐キャンペーン」

イベント名：推しメンは花月嵐キャンペーン開催日：2026年4月18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日) ※5月第3・第4土曜日・日曜日も開催予定開催店舗：関東近郊店舗（キャンペーン公式Xアカウントにて1週間以内を目途に告知予定）主催：グロービート・ジャパン株式会社（らあめん花月嵐）

らあめん花月嵐を展開するグロービート・ジャパンは、VTuberとのコラボレーション企画として「推しメンは花月嵐キャンペーン」を開催します。

本キャンペーンでは、人気VTuberが店舗内または店頭のサイネージにリアルタイムで登場し、来店客におすすめラーメンの紹介や「推しメニュー」の提案を行います。

リアルな飲食空間とバーチャルコンテンツを融合させた「サイネージ接客」は、全国ラーメンチェーン業界で初の試みです。

今回のキャンペーンは、「より幅広い層のお客様にらあめん花月嵐の味を知っていただきたい」というらあめん花月嵐の想いと、「VTuberの社会的な活躍の場と新たな労働機会を創出したい」というパートナー企業のニーズが共鳴して実現しています。

ホンシツ・VIC・yeteraの3社がタッグを組み、業界の垣根を越えた一大プロジェクトとして展開します。

来店者向け特典

コラボ店舗でVTuberの「推しメン」を注文した来店者には、オリジナルデザインポイントカードがプレゼントされます。

ポイントカードは500円ごとに1ポイントが付き、1,000円ごとに特典プレゼントがもらえる設計です。

同じくコラボ店舗での「推しメン」注文者には、オリジナルデザインのランチョンマット＆箸袋とともに料理が提供され、視覚的にもコラボ空間を楽しめます。

参加VTuberは劇団おとめた・Back Stage・yeteraの3事務所から総勢40名以上が顔を揃えます。

店舗に足を運べない方も、ECサイトからコラボラーメンを購入することで全国どこからでもキャンペーンに参加できます。

SNSキャンペーン

ハッシュタグ「#推しメンは花月嵐」とともに写真・動画をSNSに投稿すると、抽選で10名にラーメン1杯無料券＋選べるVTuberノベルティが当たります。

店舗来店者だけでなく、ECサイトでコラボラーメンを注文した方も同様に応募できます。

また、3月25日にはらあめん花月嵐キャンペーン公式Xアカウントによるフォローやリポストキャンペーンもスタートしています。

VTuberのサイネージ接客という業界初の体験が、ラーメンファンとVTuberファン双方に新しい飲食空間を提供します。

店舗での直接接客体験とECを通じた全国参加の両軸で設計されているため、居住地を問わず楽しめる内容となっています。

ポイントカード・限定グッズ・SNS抽選など、来店動機を高める複数の特典が揃っているのも特徴です。

「推しメンは花月嵐キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「推しメンは花月嵐キャンペーン」はいつ開催されますか？

A. 2026年4月18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)に開催されます。

5月の第3・第4土曜日・日曜日も開催予定です。

Q. 近くに対象店舗がない場合でも参加できますか？

A. はい、ECサイトからコラボラーメンを購入することで全国どこからでも参加できます。

ハッシュタグ「#推しメンは花月嵐」を付けた投稿でSNS抽選キャンペーンにも応募できます。

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