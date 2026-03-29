東海グルメが総勢500名に当たる！ 中京テレビ「あさドレ♪春の新生活応援キャンペーン」

記事ポイント 3月30日〜4月3日の5日間、毎日100名・計500名に東海3県の絶品朝ごはんのお供が当たる名古屋コーチン卵・松阪牛しぐれ煮・桑名産蛤など豪華な日替わり賞品が5種類登場応募キーワードは当日の「あさドレ♪」（あさ5時50分〜）放送内で発表 3月30日〜4月3日の5日間、毎日100名・計500名に東海3県の絶品朝ごはんのお供が当たる名古屋コーチン卵・松阪牛しぐれ煮・桑名産蛤など豪華な日替わり賞品が5種類登場応募キーワードは当日の「あさドレ♪」（あさ5時50分〜）放送内で発表

中京テレビの朝番組「あさドレ♪」が、新生活が始まる春に特別なキャンペーンを実施します。

3月30日（月）から4月3日（金）の5日間、東海3県の絶品「朝ごはんのお供」が毎日100名・計500名に当たります。

応募キーワードは当日の放送内で発表されるため、毎朝「あさドレ♪」をチェックするのが参加の第一歩です。

中京テレビ「あさドレ♪春の新生活応援キャンペーン」

期間：2026年3月30日（月）〜4月3日（金）当選者数：毎日100名・計500名放送：毎週月〜金曜 あさ5時50分〜放送エリア：愛知・岐阜・三重主催：中京テレビ放送株式会社

「あさドレ♪春の新生活応援キャンペーン」は、春の新生活を迎える東海3県の視聴者を応援する企画です。

3月30日から4月3日の5日間、毎日異なる豪華賞品が用意されており、5日間すべてに応募できます。

プレゼントの内容は毎日変わり、当日の放送を観ることで応募キーワードが手に入ります。

3月30日（月）：名古屋コーチン卵とオリジナル醤油のセット

愛知・常滑市のココテラスより、名古屋コーチン卵2パックとオリジナル醤油のセットが100名に当たります。

名古屋が誇るブランド地鶏の濃厚な卵と、こだわりの醤油が朝食の食卓を豊かにしてくれます。

3月31日（火）：極 松阪牛しぐれ煮

三重・桑名市の柿安本店より、極 松阪牛しぐれ煮 40g×2個セットが100名に当たります。

松阪牛の深い旨みが詰まったしぐれ煮は、ごはんの美味しさをさらに引き立てます。

4月1日（水）：明宝ハム・ベーコン詰め合わせ

岐阜・郡上市の明宝ハムより、明宝ハム・ベーコン詰め合わせが100名に当たります。

郡上の豊かな自然が育んだ明宝ハムは、その風味と食感で長年愛され続けています。

4月2日（木）：愛知丸ごはん 4本セット

愛知・豊橋市の平松食品より、愛知丸ごはん 4本セットが100名に当たります。

ジュレタイプのつくだ煮という独自の食感が特徴で、ごはんが進む新感覚の一品です。

4月3日（金）：桑名産時雨蛤

三重・桑名市の（有）貝増商店より、桑名産時雨蛤 100gが100名に当たります。

桑名が誇る蛤を使ったしぐれ煮は、深い旨みと上品な甘みが特徴です。

MCを務めるのは中京テレビの中川萌香アナウンサーです。

天気・交通情報から地元ニュース・エンタメまで、東海3県の「知っとかなかん」情報を毎朝届けています。

応募キーワードは、対象日の「あさドレ♪」（あさ5時50分〜6時54分）放送内で発表されます。

東海3県の名産品が5日連続で当たる豪華なキャンペーンです。

名古屋コーチン・松阪牛・明宝ハム・桑名産蛤など、地域の食の魅力が一堂に揃っています。

毎朝「あさドレ♪」を視聴するだけで、計500名分の当選チャンスが得られます。

中京テレビ「あさドレ♪春の新生活応援キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンへの応募方法を教えてください。

A. 応募に必要なキーワードは当日の「あさドレ♪」（あさ5時50分〜6時54分）放送内で発表されます。

キャンペーンHPにアクセスし、発表されたキーワードを入力して応募してください。

Q. プレゼントの内容と日程を教えてください。

A. 3月30日（月）は名古屋コーチン卵2パックとオリジナル醤油のセット、3月31日（火）は極 松阪牛しぐれ煮 40g×2個セット、4月1日（水）は明宝ハム・ベーコン詰め合わせ、4月2日（木）は愛知丸ごはん 4本セット、4月3日（金）は桑名産時雨蛤 100gで、それぞれ100名に当たります。

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