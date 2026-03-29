◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が直線で力強く抜け出し、２馬身差をつけて史上２頭目の連覇を飾った。２年連続の勝利は２０１０、１１年のキンシャノキセキ以来。初コンビのクリストフ・ルメール騎手は５度目の騎乗で初勝利。フェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続くＧ１連勝となった。勝ち時計の１分６秒３は、２０１６年にビッグアーサーがマークした１分６秒７を上回るレースレコードとなった。

同騎手はレース後の場内インタビューで「めちゃくちゃ強い。難しい仕事じゃなかった」と答え、場内を沸かせていた。ＪＲＡ・Ｇ１完全制覇へ、残るは大阪杯と朝日杯ＦＳ。４月５日の大阪杯は、有力馬のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）とのコンビで臨む。

◇ルメール騎手のＪＲＡ・Ｇ１勝利◇

フェブラリーＳ ３勝

高松宮記念 １勝

大阪杯 ０勝

桜花賞 ２勝

皐月賞 １勝

天皇賞・春 ３勝

ＮＨＫマイルＣ ２勝

ヴィクトリアマイル４勝

オークス ４勝

日本ダービー １勝

安田記念 １勝

宝塚記念 ２勝

スプリンターズＳ ２勝

秋華賞 ４勝

菊花賞 ５勝

天皇賞・秋 ６勝

エリザベス女王杯 ３勝

マイルＣＳ ２勝

ジャパンＣ ４勝

チャンピオンズＣ ２勝

阪神ＪＦ ２勝

朝日杯ＦＳ ０勝

有馬記念 ３勝

ホープフルＳ １勝