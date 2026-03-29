買い物ついでにびんをリサイクル！ PLANT「資源物店頭回収（びん類）」

記事ポイント PLANT-2坂井店が2026年4月1日よりびん類の店頭回収事業に参画びん類は透明・茶色・青緑色・黒色の4種類に分別して回収ステーションへ投入買い物ついでに資源物を出せる仕組みで市民が無理なく参加できる環境づくりを推進 PLANT-2坂井店が2026年4月1日よりびん類の店頭回収事業に参画びん類は透明・茶色・青緑色・黒色の4種類に分別して回収ステーションへ投入買い物ついでに資源物を出せる仕組みで市民が無理なく参加できる環境づくりを推進

PLANTが、坂井市の資源循環推進に協力する取り組みを開始します。

PLANT-2坂井店では2026年4月1日より、家庭で使い終わったびん類の店頭回収事業に参画し、買い物ついでに資源物を出せる環境を整えています。

PLANT「資源物店頭回収（びん類）」

開始日：2026年4月1日（水）午前9時30分より回収場所：福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1（PLANT-2坂井店 敷地内「お客様専用資源回収所」）回収品目：飲料・酒類・食料品・調味料などのびん類分別方法：透明・茶色・青緑色・黒色の4種類

本取り組みは、坂井市が策定する「第二次一般廃棄物処理基本計画」に基づいた事業です。

家庭から出るびん類を、市内の小売店舗で買い物ついでに出せるようにすることで、市民が無理なく参加できるリサイクルの仕組みづくりを目指しています。

回収の仕組みと対象品目

PLANT-2坂井店の敷地内に設置された回収ステーションへ、びん類を4種類に分別して投入します。

分別区分は「透明」「茶色」「青・緑色」「黒色」の4種類で、地区の資源物回収と同様の方法です。

従来から同店で回収している新聞紙・雑誌、ダンボール、食品トレー、アルミ缶、ペットボトル等に加え、今回よりびん類が対象品目に追加されます。

店頭回収の運営・管理や回収容器の設置、資源物の回収および処理については、すべて坂井市および市が委託する回収業者が担当し、PLANTは回収場所の提供を通じて事業を支援する形です。

PLANTは地域社会の一員として、行政や地域と連携しながら、環境負荷の低減と資源循環の促進に寄与する取り組みへの協力を続けていきます。

日常の買い物と一緒にリサイクルに参加できるため、市民にとって負担の少ない仕組みです。

坂井市が掲げる循環型社会の実現に向けて、地域密着型の店舗ならではの貢献が期待されます。

従来の回収品目と合わせて利用できるため、資源物をまとめて持ち込める利便性も備えています。

PLANT「資源物店頭回収（びん類）」の紹介でした。

よくある質問

Q. びん類の分別はどのように行いますか？

A. びん類は「透明」「茶色」「青・緑色」「黒色」の4種類に分別し、PLANT-2坂井店敷地内の回収ステーションへ投入します。

Q. 回収はいつから利用できますか？

A. 2026年4月1日（水）午前9時30分より開始されます。

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