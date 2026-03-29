◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダートのハンデ重賞が１５頭立て（ハピが出走取消）で行われ、１番人気のオメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）は直線伸びず７着に終わった。

昨年のグリーンチャンネルＣを斤量６０キロを背負い４馬身差の快勝。その後も根岸Ｓ４着、フェブラリーＳ５着と健闘していたが、６走ぶりの１８００メートル戦で、初タイトルを手にすることはできなかった。

勝ったのは８番人気のサンデーファンデー（角田大和騎手）で勝ちタイムは１分５１秒２。２着には５番人気のアクションプラン（荻野極騎手）、３着には７番人気のブレイクフォース（横山武史騎手）が入った。

荻野極騎手（アクションプラン＝２着）「ずっと抱えて内でロスなく運べました。最後もいいところに出せました。勝ち馬には離されましたが、この馬自身も止まっていないし、いろいろな競馬ができるようになっています」

横山武史騎手（ブレイクフォース＝３着）「もう少しポジションを取れればよかったですけど、良くも悪くもこの馬の形でした。リズムを重視して運んでいきました。展開に左右される馬で、このクラスにしてはペースが流れなかったですが、それでもここまで来ていますからいい馬です」

大野拓弥騎手（ミッキーヌチバナ＝５着）「もう少しオン、オフをはっきりさせたかったです。外を回りながらでもよく頑張ってくれました」

原田和真騎手（チュウワクリスエス＝６着）「スムーズな競馬はできました。初めての重賞でよく頑張ってくれたと思います」

横山和生騎手（オメガギネス＝７着）「うまくスタートを決められなかったです。岩田康誠さんも言っていたダートで滑るというのが分かる気がしますね」

木幡巧也騎手（ペイシャエス＝８着）「もう少し積極的に乗ってもよかったかもしれません。エンジンのかかりが遅く、じわじわではありますが、力がありますし最後は来ています」

舟山瑠泉騎手（バスタードサフラン＝９着）「この馬の好走時のような展開にはなってくれました。向こう正面でペースについていくのが、いっぱいいっぱいでした」

柴田善臣騎手（ショウナンライシン＝１０着）「間隔が短くて、気合の入りはよかった。ゲートもよかったが、二の脚がつかなかった。最後も気持ちが乗っていない感じ」

石川裕紀人騎手（ハナウマビーチ＝１１着）「ゲートで立ち上がる感じになってタイミングが合わなかったです。その後はリズム重視で行きましたが、時計が速かったです。この馬には脚抜きのいい馬場が合わない感じがしました。ゲートがすべてです。フラットに出ていれば違ったと思います」

松永幹夫調教師（マテンロウスカイ＝１２着）「前に言った馬が止まらなかったですね。今日は休み明けというのもありますし、今後に関しては芝も選択肢に入れて考えていきたいと思います」

松岡正海騎手（コレペティトール＝１３着）「ダートでは厳しそうです」

吉田豊騎手（ピュアキアン＝１４着）「ゲートは出てくれていますが、他の馬に比べて二の脚がつきませんでした。勝負どころでズブいところが今日もありました」

マイケル・ディー騎手（レヴォントゥレット＝１５着）「好スタートをきることができました。いいスピードがあり、力強い走りでした。残り８００メートルから苦しくなりました。相手が手強かったです」