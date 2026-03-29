アメリカ代表は現地時間の28日、国際親善試合でベルギー代表と対戦し2-5の大敗を喫した。



39分にウェストン・マッケニーがネットを揺らし、先制に成功したアメリカだったが、前半終了間際に追いつかれると、後半ベルギーに４失点。88分にパトリック・アギェマンが意地を見せるゴールを決めたが、力を差を見せつけられる試合となった。



昨年9月の日本との親善試合以降、5戦負けなしで4勝1分と好成績を残していたアメリカだったが、米『ESPN』は「ベルギー戦はアメリカの現状を厳しく突きつける結果となった」と報じ、続けて「確かに一試合に過ぎないが、6月に本番が始まる時点で、アメリカ代表が準備万端であるようには到底見えない」と厳しい見方を示した。





しかし、代表指揮官であるマウリシオ・ポチェッティーノはこの大敗に動揺していないようで、「時には痛みを感じることも大切だ」と試合後に語り、次のように試合を振り返っている。「確かにベルギー戦では2対5で負けた。そうなると、前向きなことを言って人々を納得させるようなことは何一つない。しかし、ロッカールームでは多くの良い兆候が見られ、こうした結果はすべて今起こる方が良いと思う」「これはただの試合だ。我々にとって何もうまくいかなかった、ただの試合に過ぎない。結果には失望しているが、プレイぶりを見れば、（特定の選手が）力を発揮しなかったとは言えない」（『The Athletic』より）あくまでも親善試合であることを強調したポチェッティーノ。アメリカは今月まだポルトガル代表との親善試合を残している。ベルギーに続き、強豪国とのテストマッチとなるが、W杯へつながる収穫を得られるか。