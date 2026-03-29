29日未明、新潟県弥彦村で、プラスチック製品の製造などを行う工場で火事がありました。約12時間後に消し止められ、ケガ人はいません。



火事があったのは、弥彦村大戸にあるプラスチック製品の製造などをしている工場です。警察によりますと午前3時半ごろ、工場の火災報知機が作動し、警備会社から警察に通報がありました。火は約12時間後に消し止められ、工場の倉庫部分が燃えました。



倉庫には衣装ケース約1000個と、商品の原料となるペレット約20ｔが保管されていました。出火した時間帯、工場は稼働しておらず、ケガ人はいません。



警察と消防が、出火原因などを調べています。