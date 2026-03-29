佐々木朗希に与えられた“猶予の鎖” 「数か月以内」にはチームを去る？…専門メディアが指摘
佐々木朗希は不安要素を払しょくできるだろうか(C)Getty Images
ドジャース・佐々木朗希の開幕ロースター入りに、疑問の声が噴出している。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「2026年の開幕ロースター入りを果たしたものの、数か月以内には去ることになるであろう」ドジャースの選手のひとりに佐々木を挙げている。
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同メディアは「ドジャースはササキに対して、おそらく過剰なまでの猶予を与えすぎている。春季キャンプが終わる頃には、ドジャースのファンや記者の中で最も期待を寄せていた者たちでさえ、その論調を変えてしまっていた」と指摘。
その上で「控えめに言っても、彼の制球力の欠如は懸念材料だ。最悪の場合、ここ数年で最も鳴り物入りで入団した選手の一人による、ゆっくりとした、そして悲しい失墜の始まりに過ぎないのかもしれない」と見解を示した。
ただ、記事では、佐々木が“猶予の鎖”を与えられているのは明白だとし「もし彼が3、4回も不甲斐ない先発登板を繰り返せば、『3A（マイナー）での再調整が必要だ』というファンの声は、今よりもさらに大きく鳴り響くことになるだろう」と伝えた。
佐々木は現地時間3月30日のガーディアンズ戦で今季初登板するが「もはや誰も何を期待していいのかわからなくなっているといっても過言ではない。彼はキャンプでの苦戦を意に介さない様子を見せたが、シーズンデビューを前に、どう改善していくのかという安心感や確証を我々に与えることはなかった」と、不安要素は拭えないとしている。
果たして、佐々木は今季初登板で周囲の不安を払しょくする投球を見せられるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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