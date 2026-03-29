◆スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会 ▽中学生女子の部・決勝 中日本女子選抜０―７関西女子選抜＝６回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」は２６日に開幕。この日は新設された「中学生女子の部」の決勝が行われ、関西女子選抜が初代女王に輝いた。

初回、関西女子は相手エラーと犠打で１死三塁とし、３番・上田あおい選手（２年）が左前へ先制打。２回１死からは、９番・川上瑚麻希選手（２年）が中前打で出塁すると、１番・鳥井彩夏梨選手（２年）が左中間を破る二塁打で加点し、自身も敵失絡みでホームへかえった。２死からは上田選手、４番・瀬戸川星選手（２年）が連打で続き、２死一、二塁で田邊由芽選手（２年）が右中間へタイムリーを放つなど、３点を奪った。

中日本女子は３回、先頭の刀祢汐莉選手（２年）がチーム初安打を中前にはじき返し、好機を作るも後続は続かず。４回１死からは、３番・中井心結選手（２年）の中前打、荒井芭月選手（２年）の四球など、１死満塁のチャンスを演出。しかし、関西女子の先発・郄岡心愛選手（２年）が一邪飛と一飛に仕留め、ピンチをしのいだ。

その裏の関西女子の攻撃では上田選手、瀬戸川選手の連続安打、田邊選手が四球を選び、１死満塁。２点許せばコールドゲームとなるピンチで、中日本女子の２番手・伊藤愛歩選手（２年）が右飛と二ゴロに抑え、ガッツポーズ。４回は両投手の好投が光った。

関西女子は６回にエース・柴田愛音選手（２年）をマウンドに送った。２番打者から投ゴロ、中飛、最後は空振り三振に仕留め、最速１１０キロ右腕が、攻撃へ流れを作った。背番号１の思いに応えた打線は、６回１死から上田選手が４打席連続安打となる右前打で出塁すると、すかさず盗塁。１死二塁とし、４番打者が左中間へ適時二塁打。なおも、２死三塁とし、郄岡選手が左前へサヨナラ打を放ち、７―０の６回コールド勝ち。優勝が決まった瞬間、ホームへかえった瀬戸川選手を囲むように歓喜の輪ができた。