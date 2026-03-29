◇プロ野球パ・リーグ 西武4-0ロッテ（29日、ZOZOマリン）

西武が接戦を制し今季初勝利を挙げました。

西武は初回、先頭の桑原将志選手がヒットで出塁するなど1アウト満塁を作ると5番・外崎修汰選手の犠牲フライで先制。さらに5回にはノーアウト1塁3塁で林安可選手がショートゴロとなりましたが、併殺崩れの間にランナーがホームを踏み2点目を挙げます。

ここから西武の守りが光ります。直後の裏の守備でセンター前に落ちそうな打球を西川愛也選手がスライディングキャッチ。7回にはソト選手の打球をライトのカナリオ選手が手をいっぱいに伸ばして地面すれすれで捕球すると、8回にはレフトへの鋭い当たりを桑原将志選手が猛ダッシュで前進しダイビングキャッチのスーパープレーを見せました。

攻撃陣は9回には2本のヒットで2塁3塁のチャンスを作ると、この日途中出場の源田壮亮選手が相手ピッチャーのグラブをはじき、今季チーム初タイムリーで2点の追加点を挙げました。

先発の平良海馬投手は8回までヒット4本に抑える好投。9回にツーベースを浴びるなど2アウト1塁・2塁のピンチを招きましたが、最後はセンターフライで終わらせ無失点。昨季31セーブでタイトルを獲得した右腕が自身初の完投を完封勝利で飾り、チームの今季初勝利に貢献しました。