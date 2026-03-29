日本サッカー協会は２９日、定時評議員会および理事会を開催し、宮本恒靖会長（４９）の２期目の続投が正式に決定した。任期は２年。宮本会長はこのほど、報道各社の合同インタビューに応じ、来年４月に控えるアジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）や国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の理事選出に向け意欲を示した。

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―１期目（２４年３月から）を振り返って。

「会長という立場になり、会長という仕事を学ぶ２年間だったのかなと思っています。１期目のスタートの時、競技力をしっかり持つということ、女子サッカーの拡大、サッカーの商業的な価値を高めることを３つのビッグゴールとしてスタートしました。その思い、考えは今後も変わらない」

―競技力、女子サッカー、商業的価値について。

「まずＡ代表がしっかりと北中米Ｗ杯への出場を決めてくれました。女子も新たにニールセン監督を招へいし、アジア杯を制しました。女子サッカーの拡大に関しては、自分もＷＥリーグの副理事長をやっています。野々村（芳和）さん（チェア）と一緒になり、もっとやっていきたい。商業的な価値の部分では、サッカーの『社会的な価値』を高めるという言葉に微修正しています。背景として、サッカーがハブになり、何かをつなぐとか、子どもたちが夢や憧れを持つきっかけになるとか、そういった社会的に良いインパクトをもたらすことができるというところを価値として認めてもらうことが大事だと考えています」

―４７都道府県の各協会（ＦＡ）を回る中で見えたもの。

「２期目を迎えるにあたり、４７都道府県（のＦＡ）を回る中で見えてきた、もっとＦＡのところにお金が集まる、生み出せるような仕組みは何なのか。より人材が集まるにはどうしたらいいのかということを考えた中で、今後いろんな今後施策を打っていきます。４７ＦＡサポートプログラムなど、やはり（地域ごとの）基盤を強くしなきゃいけないと思っています」

宮本会長の２期目突入にあたり、日本サッカー協会は２９日、「成長戦略２０２６―３１のビッグゴール、５つの柱と３つの梁（はり）」について発表した。

―柱の一つである、国際戦略は具体的に。

「例えば国際大会の招致であったり、自分がＡＦＣ（アジア・サッカー連盟）やＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）のカウンシル（会議、協議会）のところの選挙が来年４月にありますが、そういったところに出ていくための準備をしていきたい。そこに日本人がいるということが日本のサッカーにプラスになる。そこも視野に入れつつ過ごしていきたいなと思います」

―女子サッカーに関しては２０３１年のＷ杯招致を断念。感じた難しさや、今後にどう生かしたいか。

「３１年は大陸のローテーションの問題で難しかった。最短で３９年に（招致の）可能性があるので、準備していこうと思います。難しさは、（男子よりも）女子のサッカーにチャンスがあると考えている加盟団体が多い。やはりＦＩＦＡが強調している部分もあるので、女子のサッカーに対してお金を入れていくような国もあります。そういったところで言うと、国際大会を招致するところでも、難しさは出てきているとは思うが、例えばＦＩＦＡカウンシルの立場にいれば、いろんな情報が集まったり、（水面下で）交渉ができることもあると思います。普段からアジアの国といい距離感でいることも大事だと思います」

―ＦＩＦＡの役職（理事）を目指すことに関して。

「ＦＩＦＡの競技規則委員会の委員長をやっていますが、自分だけではなく、そういうところに人を送り込んでいくのも、情報収集する上でも大事かなと思います」

―理事に当選するためにに、どういう努力が必要か。

「アジアの国、加盟協会におもむき、こういうことをやっていきます（と訴えていく）。例えば、日本の良さは育成。そういったものをつなぐことができるのかどうかを含め、いろいろ伝え方があると思います。もっとこれから詰めていく必要があると思います」

―アジアの中での西側と東側の力のバランス。資金面で、かなり西側が強いが。

「もちろん、西（中東諸国）が潤沢なものを使いながら、いろいろな大会を招致しているというのはあります。でも、ＡＦＣも西と東のバランスもすごく気にしていますし、東の中で重要なのはやはり日本だという認識を彼らは持っています。例えば大会を開催したときに、一定以上の質のものを提供できるというのはあります。日本が一目置かれ続けるためには、育成のところも大事ですし、Ａ代表、Ｕ―２３、女子を含め強い国であり続けるということがすごく大事だと思います。昨年、ブラジル代表（２５年１０月）に勝った直後頃、サウジアラビアで会議をしたが、それまでと見られ方が違うような感覚がありました。リスペクトのようなものが。みたいなもの。日本の強みをしっかりと生かしながら、国際大会の招致とかにつなげていくというのが一つのやり方かなと思います」（後編に続く）

【成長戦略の柱と梁（はり）】

▼５つの柱

〈１〉ジャパンズウェイ

〈２〉女子全体戦略

〈３〉都道府県ＦＡ発展戦略

〈４〉パートナーシップ戦略

〈５〉国際戦略

▼３つの梁（はり）

Ａ：組織・人財戦略

Ｂ：ＤＸの推進

Ｃ：サステナビリティ戦略

土台にあるのが「コンプライアンス・ガバナンス」

成長戦略の柱の先にＢＩＧ ＧＯＡＬとして…

〈１〉競技面での成果

〈２〉女子サッカーの拡大

〈３〉社会的価値の創出