天竺川原、吉本興業とエージェント契約終了 “直筆長文”で「これから」について記す
吉本興業は29日、所属芸人の天竺川原（46）について、双方の協議の結果、3月末をもってエージェント契約を終了することで合意したと発表した。
【動画】天竺川原、吉本興業とのエージェント契約終了へ【本人メッセージ】
吉本興業は「天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行ってまいりましたが、この度、双方の協議の結果、契約を終了することになりました」と説明し、「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です。ファンの皆様、関係各位におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
天竺川原は同日、自身のXを通じメッセージを発信。「吉本興業と私」と題し、直筆メッセージを動画で投稿する、らしさあふれる内容となった。
長文で用紙にびっしり記入する中では、「これからは自分自身の手で新しい形のアートやお笑い、そして愛を持って唯一無二の作品を届けていきたいと考えています」としたためた。
天竺川原は、瀬下豊とのコンビ・天竺鼠として活動。同期には、かまいたち、藤崎マーケット、河井ゆずる（アインシュタイン）、山名文和（アキナ）、バイク川崎バイク、守谷日和らがいる。
【動画】天竺川原、吉本興業とのエージェント契約終了へ【本人メッセージ】
吉本興業は「天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行ってまいりましたが、この度、双方の協議の結果、契約を終了することになりました」と説明し、「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です。ファンの皆様、関係各位におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
長文で用紙にびっしり記入する中では、「これからは自分自身の手で新しい形のアートやお笑い、そして愛を持って唯一無二の作品を届けていきたいと考えています」としたためた。
天竺川原は、瀬下豊とのコンビ・天竺鼠として活動。同期には、かまいたち、藤崎マーケット、河井ゆずる（アインシュタイン）、山名文和（アキナ）、バイク川崎バイク、守谷日和らがいる。