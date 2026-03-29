

第35回春の全国小学生ドッジボール選手権（YouTube・JDBA OFFICIAL CHANNELより）

第35回春の全国小学生ドッジボール選手権が29日、福岡市総合体育館で開かれ、香川県代表の白峰ドッジボールクラブ（坂出市）が準優勝。岡山県代表の南輝ドッジボールクラブ（岡山市）は3位となりました。

全国48チームが出場したこの大会、白峰ドッジボールクラブは予選リーグを2勝1分けの2位で決勝トーナメントに進出。福岡県や茨城県の強豪を破って決勝戦まで駒を進めました。

決勝の相手は、愛知県代表の城西ビクトリー。第1セットは5分間で6対6と決着がつかず、延長Vポイントゲームにもつれ込んだ末に白峰が1セット先取。続く第2セットは接戦の末、7対8で城西が奪い返します。

そして第3セット、残り1分5秒のところで相手外野からのアタックを決められ8対11に。その後、内野から意地のアタックを決めて8対10としましたが、2人差で敗れ、惜しくも初優勝はなりませんでした。

岡山県代表の南輝ドッジボールクラブは、予選リーグを3戦全勝で1位通過。準決勝まで進みましたが、優勝した城西ビクトリーにセットカウント0対2で敗れ、3位となりました。