モロゾフのイースタースイーツ登場♡うさぎデザインの春限定ケーキ

春の訪れを感じるイベント「イースター」にぴったりなスイーツが、モロゾフから今年も登場♡かわいらしいうさぎモチーフのケーキや、和の味わいを楽しめる新作チーズケーキがラインナップされています。見た目の華やかさとやさしい甘さは、季節のひとときをより特別にしてくれるはず。おうち時間やティータイムに、春らしいスイーツを取り入れてみませんか♪

うさぎデザインのイースターケーキ

「イースター デンマーククリームチーズケーキ」は、直径約17cmで価格1,296円（税込）。販売期間は3月27日（金）～4月5日（日）。

デンマーク産クリームチーズのコクをベースに、ほんのりレモンの風味を効かせた爽やかな味わいが特徴です。

表面にはホワイトチョコレートパウダーでうさぎのデザインが施され、見た目も可愛らしい仕上がりに。シンプルながら奥行きのある味わいで、幅広い世代に楽しんでいただける一品です。

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春にぴったりの和チーズケーキ

「クリームリッチチーズケーキ（ほうじ茶＆あずき）」は、価格1,620円（税込）、販売期間は販売中～4月30日（木）。

香ばしいほうじ茶の風味に、北海道産あずきのやさしい甘さを合わせた“和”テイストのチーズケーキです。

表面は香ばしく焼き上げ、中はとろりとなめらかな口どけ。粒あんの上品な甘みがアクセントとなり、ほっと落ち着く味わいを楽しめます。

伝統あるイースタースイーツ文化

モロゾフでは1960年代からイースター商品を展開しており、長年にわたり“スイーツで楽しむイースター”を提案してきました。

時代を超えて受け継がれるおいしさと、季節感を大切にした商品づくりが、多くのファンに愛され続けています。

※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。

春のひとときを彩るスイーツを♡

見た目も味わいも春らしいモロゾフのイースタースイーツは、気分を明るくしてくれる特別な存在♡かわいらしいデザインとやさしい甘さで、日常のティータイムをちょっと贅沢に演出してくれます。

家族や友人と過ごす時間にもぴったりなので、ぜひこの機会に春限定の味わいを楽しんでみてください♪