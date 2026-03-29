ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＧＩ高松宮記念、サトノレーヴが連覇…２着にレッドモンレーヴ・３着… ＧＩ高松宮記念、サトノレーヴが連覇…２着にレッドモンレーヴ・３着にはウインカーネリアン ＧＩ高松宮記念、サトノレーヴが連覇…２着にレッドモンレーヴ・３着にはウインカーネリアン 2026年3月29日 16時46分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 春のＧＩシーズンの幕開けを告げる高松宮記念が２９日、中京芝１２００メートルで行われ、サトノレーヴが連覇を達成した。 ２着にレッドモンレーヴ、３着にはウインカーネリアンが入った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ドバイ・ワールドカップ、フォーエバーヤングは２着に敗れる…優勝は米国馬のマグニチュード 今福和志が８００ｍ自由形で日本新…悔しげな表情見せ「もう少し、いけたかな」 箱根駅伝総合２位の国学院大、新主将「来年度は祝賀会をさせてもらえるように頑張りたい」…報告・激励会 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 大阪, グループウェア, 在宅医療, 法要, 海, 明治大学, 横浜, 井の頭線, ネジ