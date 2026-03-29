ＧＩ高松宮記念、サトノレーヴが連覇…２着にレッドモンレーヴ・３着にはウインカーネリアン

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　春のＧＩシーズンの幕開けを告げる高松宮記念が２９日、中京芝１２００メートルで行われ、サトノレーヴが連覇を達成した。

　２着にレッドモンレーヴ、３着にはウインカーネリアンが入った。