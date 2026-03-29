◇パ・リーグ 日本ハム4ー8ソフトバンク（2026年3月29日 みずほペイペイD）

日本ハムはソフトバンクに4−8で敗れ、開幕3連敗。22年の開幕5連敗以来の開幕カード3連敗スタートとなった。古巣相手に先発した有原航平投手（33）が4回までに7失点（自責5）と試合をつくれなかった。

新庄剛志監督は報道陣を前に一礼。「もうね、この伊藤君、達君、有原君に投げてもらってこの3連敗。3連敗があったから、てっぺん獲れたというシーズンにしていきたいと思います」と前を向いた。

4回までに7失点した先発・有原は6回112球を投じた。「スロースターターなんで」とかばいつつ、「1回100球以上投げさせて」と意図を説明。「次はマダックスぐらいしてくれると。93球マダックス。期待しましょう」と期待を込めた。

打線は開幕3連戦で8本塁打など28安打13得点。「（打線は）良いのよ！打ってんのよ。でも、そういう時もあります」と切り替えた。

また、ソフトバンクについて「しぶとい」と印象を語り、「打ってほしいなっていうところで打てたソフトバンクさんと、そういう場面で逆にうちは打てなかった」と勝敗を分けた原因を分析した。