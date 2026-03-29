香取慎吾がMCを務めるレギュラー番組『しんごの🌱』（しんごの芽／読売テレビ）の、4月のマンスリーMCに出川哲朗が決定した。

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毎週土曜23時30分より放送中の同番組は、新たな“未来のヒット番組”を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探るもの。香取にとって同番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となっている。

出川は、5月2日放送分まで4月のマンスリーMCを担当することが決定。過去にもさまざまな番組で共演してきた2人が今回MCとしては初めてタッグを組み、様々なテレビの企画のタネを審査していく。

また4月の企画のタネとして、初回放送で香取とくるま（令和ロマン）が行った、似顔絵を描き合いながらトークを繰り広げることで似顔絵の可能性を探求する『似顔絵』に、香取と11年ものあいだバラエティ番組でともにMCを務めた“あのお笑いコンビの2人”が挑戦する様子を2週にわたって放送。

そのほか、とにかくひたすらしゃべり続けなければならないロケに“あのM-1チャンピオン”が挑戦する『しゃべり続ける』、様々なものが固いか、柔らかいかを、“あのワイルド芸人”が身体を張ったロケで調べる『かたいか？やらかいか？』、新人占い師の占いが当たるかどうかをスタジオで検証する『ビギナーズラック」の合計4本がオンエアされる。

■収録後コメント

香取慎吾：2人だけでこんなにがっつりお話しさせてもらったのは初めてなので楽しかったですね。

出川哲朗：やちょっと待っていい加減にしなよ！（笑）一緒にバイク旅までしてるから！2人だけでずっと走って喋ってご飯食べて、ってやったから！（笑）

香取：2人だけでこんなじっくり話せたのは初めてです、ってコメント凄い良いじゃないですか、もうそういうことにしちゃいましょうよ。

出川：いや良いわけないから！これは収録中も言ったんですけど2人に温度差があるんですよ。僕は香取くんと共演できて嬉しいな、もしかして指名してくれたのかなって思ってたのによくよく聞くと僕がゲストだって知ったのは昨日らしくて（笑）

香取：今までのマンスリーMCのくるまとか、小峠くんとかカズレーザーとかは自分でもどんな人かな、って調べたんですよ。でも今回は出川さんだから。調べなくていいやって（笑）でも『しゃべり続ける』というタネの回の出川さんはとても良かったので皆さん注目してください！

出川：・・・僕はそんな企画をやった記憶がもうありません。放送されない事を祈ります。

（文=リアルサウンド編集部）