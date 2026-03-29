◆パ・リーグ オリックス５―４楽天（２９日・京セラＤ大阪）

楽天は接戦を落とし、３年連続の開幕カード負け越しとなった。ドラフト１位・藤原聡大投手＝花園大＝が３回８安打４失点でプロ初黒星を喫した。三木肇監督はルーキーの投球について「まずはマウンドに上がれたことがよかった。経験というかいろいろ感じたことがあると思うから、今後に生かしてほしいんだけども、オリックスに相当研究されていたなというのは感じたので、これからどうするかだなと思います」と成長を求めた。

初回に中島の適時打とマッカスカーの中犠飛で幸先良く２点を先取したが、その裏に藤原が味方の失策も絡んで３失点。２回にも１失点した。３回で降板した右腕は「ただただ悔しいです。打たれたということは足りないところがあると思うので次回の登板までにそこを見直して準備をしたいと思います」と前を向いた。

打線は移籍後初スタメンとなった佐藤が５回に移籍後１号となる中越えソロを放つなど、３安打。あと二塁打でサイクル安打達成だったが、７回の最終打席は空振り三振に倒れた。三木監督は「初回から彼らしく、いい打撃だった」と目を細めた。

７回からは鈴木翔、８回にはＷＢＣ帰りの藤平の継投で無失点に抑えるなど執念を示した。「毎試合そこはみんなで持って戦っているんですけど、もう一歩でしたね」と指揮官。３１日の本拠地開幕戦から仕切り直す。