◆バスケットボールＢ１リーグ第２７節 レバンガ北海道１０８―８９宇都宮（２９日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区首位の宇都宮に１０８―８９で勝利し、連敗を４でストップ。３０勝に到達し、Ｂリーグ創設後クラブ初の勝率５割以上を確定させた。

今季最多６５３９人の観客が詰めかけたホーム会場で、レバンガ北海道の選手たちが得点を重ねた。第１クオーター（Ｑ）を２５―２４で終えると、第２Ｑには３０得点を挙げ、１１点リードで後半へ。第３Ｑ以降もキャリアハイの１７得点を挙げたＰＧ／ＳＧ菊地広人ら６選手が２ケタ得点を挙げる活躍を見せ、今季、東アジアスーパーリーグ（ＥＡＳＬ）を制してリーグ連覇を狙う強豪を突き放した。

外国籍選手の負傷が相次いだ影響などで連敗が続いていたが、王者撃破で５戦ぶりの白星を奪取。初のＣＳ出場へ、残り１４戦も強豪との対戦が待ち受けるが、トーステン・ロイブルＨＣは「僕たちもまだプレーオフのスポットを目指している。選手がしっかりファイトしたのが結果に結びついてプレーオフのスポットに少し近づいた」と話した。