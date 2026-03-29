『おはよう朝日です』名物アナ卒業→翌日の異例特番に反響 「お兄ちゃん、来ちゃった！」サプライズゲストに「大号泣」とも
ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）のメインMCを務めた岩本計介アナウンサーが、3月27日の放送をもって番組を卒業。翌28日には、特別番組『おはよう朝日です特別番組 岩本フェス〜あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい〜』（後2：30〜4：25 ※同）が生放送された。
【写真】『おは朝』岩本フェス集合ショット 澤田有也佳アナも駆けつける！
『岩本フェス』と題された特番は、大和大学・大和アリーナからの生中継で2500人が駆けつけた。内容は、岩本アナ一色。2015年3月からの11年間や、卒業を前に「おは朝人生の集大成としての挑戦」となったヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）登山を振り返った。
豪華ゲストも続々。喜多ゆかり元アナ、元エレクトーンの赤崎夏実、野々村真、たむらけんじ、井上公造氏、さらに阪神タイガース選手、世界的スター・渡辺謙もVTRコメントを寄せた。
岩本アナの後任として『おは朝』を受け継ぐ古川昌希アナらは、『ライオンキング』の名曲「Circle of Life」を熱唱。そして、ラストはサプライズ。育休中の澤田有也佳アナが久々に生放送に姿を見せて「お兄ちゃん、来ちゃった！」と感謝を伝えた。
異例の特番に対して、SNSでは「関西の局アナの為のフェス!?なにそれ？」「改めておは朝の凄さを実感した」「澤田さんが出てきたところでもう抑えきられへんかった大号泣」など、多数の声が寄せられた。
【写真】『おは朝』岩本フェス集合ショット 澤田有也佳アナも駆けつける！
『岩本フェス』と題された特番は、大和大学・大和アリーナからの生中継で2500人が駆けつけた。内容は、岩本アナ一色。2015年3月からの11年間や、卒業を前に「おは朝人生の集大成としての挑戦」となったヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）登山を振り返った。
岩本アナの後任として『おは朝』を受け継ぐ古川昌希アナらは、『ライオンキング』の名曲「Circle of Life」を熱唱。そして、ラストはサプライズ。育休中の澤田有也佳アナが久々に生放送に姿を見せて「お兄ちゃん、来ちゃった！」と感謝を伝えた。
異例の特番に対して、SNSでは「関西の局アナの為のフェス!?なにそれ？」「改めておは朝の凄さを実感した」「澤田さんが出てきたところでもう抑えきられへんかった大号泣」など、多数の声が寄せられた。