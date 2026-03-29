◇パ・リーグ ソフトバンク8ー4日本ハム（2026年3月29日 みずほペイペイD）

ソフトバンクは日本ハムを8−4で下し、開幕3連勝を飾った。23年以来3年ぶりの開幕3連勝。昨季実戦登板なしに終わったカーター・スチュワート投手（26）が5回3失点の粘投で、24年9月25日の西武戦以来の白星を挙げた。

初回、柳町の適時二塁打で先制。直後に逆転を許したものの、2回には昨季まで在籍した有原を攻め立てた。川瀬の中前適時打など3点を追加し、逆転に成功。3回も川瀬のタイムリー、4回も柳田のタイムリーと序盤に大量7点を奪った。

先発のスチュワートは5回3失点の粘投。昨季は左腹直筋を痛めて実戦登板なしに終わった右腕が、24年9月25日の西武戦以来の白星をつかんだ。

8回には柳町の左犠飛で1点をダメ押し。投打がかみ合い、23年以来となる開幕3連勝を飾った。

▼カーター・スチュワート 去年投げられなかったが、戻ってこられて今日しっかり投げられたし、チームが得点をいっぱい取ってくれたのでとてもハッピー。（勝利は）本当に久しぶりで、少し感情的にもなっているが、まだ一歩なんで、しっかりこれを続けていきたい。タダイマ！