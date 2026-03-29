F1日本グランプリは19歳のキミ・アントネッリが優勝　2戦連続のポール・トゥ・ウィン！開幕からメルセデス3連勝

F1™第3戦の日本グランプリの決勝が29日、三重・鈴鹿サーキットで行われ、メルセデスの19歳、キミ・アントネッリが勝利し、2戦連続でのポール・トゥ・ウィンとなった。

2位はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位はフェラーリのシャルル・ルクレールだった。ルクレールは今季2度目の表彰台。第1戦優勝、第2戦2位と表彰台を獲得してきたメルセデスのジョージ・ラッセルは、レース終盤にルクレールと接戦を繰り広げたが、4位に終わった。

アントネッリはポールポジションでのスタートだったが、スタート直後からピアストリ、ルクレール、マクラーレンのランド・ノリスというトップ3で、アントネッリは6位に順位を落とした。しかし、ここから“神童”とも言われる19歳が怒濤の追い上げを見せ、3番手まで順位を押し上げた。

その後、22週目でハースのオリバー・ベアマンがクラッシュ。セーフティーカーの導入をきっかけに、アントネッリが一気にトップに返り咲き、リードを守り切った。アントネッリは、「スタートはひどかったが、セーフティーカーに救われて、またリードして、その後のペースは最高だった」とレースを振り返った。

また、ホンダがパワーユニットを供給しているアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが今シーズン初完走した。

2026年の日本グランプリは、3日間で31万5000人の観客が詰めかけ、決勝のチケットは完売した。決勝前のセレモニーでは、X-JAPANのYOSHIKIさんがピアノとドラムで国歌を演奏。セレモニーには、三笠宮家の彬子さまが出席された。

結果は以下の通り。

1位 キミ・アントネッリ（メルセデス）

2位 オスカー・ピアストリ（マクラーレン）

3位 シャルル・ルクレール（フェラーリ）

4位 ジョージ・ラッセル（メルセデス）

5位 ランド・ノリス（マクラーレン）

6位 ルイス・ハミルトン（フェラーリ）

7位 ピエール・ガスリー（アルピーヌ）

8位 マックス・フェルスタッペン（レッドブル）

9位 リアム・ローソン（レーシングブルズ）

10位 エステバン・オコン（ハース）

11位 ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）

12位 アイザック・ハジャー（レッドブル）

13位 ガブリエル・ボルトレト（アウディ）

14位 アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）

15位 カルロス・サインツ（ウィリアムズ）

16位 フランコ・コラピント（アルピーヌ）

17位 セルジオ・ペレス（キャデラック）

18位 フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）

19位 バルテリ・ボッタス（キャデラック）

20位 アレックス・アルボン（ウィリアムズ）

NC ランス・ストロール（アストンマーティン）

NC オリバー・ベアマン（ハース）