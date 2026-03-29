F1日本グランプリは19歳のキミ・アントネッリが優勝　2戦連続のポール・トゥ・ウィン！開幕からメルセデス3連勝

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F1™第3戦の日本グランプリの決勝が29日、三重・鈴鹿サーキットで行われ、メルセデスの19歳、キミ・アントネッリが勝利し、2戦連続でのポール・トゥ・ウィンとなった。

2位はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位はフェラーリのシャルル・ルクレールだった。ルクレールは今季2度目の表彰台。第1戦優勝、第2戦2位と表彰台を獲得してきたメルセデスのジョージ・ラッセルは、レース終盤にルクレールと接戦を繰り広げたが、4位に終わった。

アントネッリはポールポジションでのスタートだったが、スタート直後からピアストリ、ルクレール、マクラーレンのランド・ノリスというトップ3で、アントネッリは6位に順位を落とした。しかし、ここから“神童”とも言われる19歳が怒濤の追い上げを見せ、3番手まで順位を押し上げた。

その後、22週目でハースのオリバー・ベアマンがクラッシュ。セーフティーカーの導入をきっかけに、アントネッリが一気にトップに返り咲き、リードを守り切った。アントネッリは、「スタートはひどかったが、セーフティーカーに救われて、またリードして、その後のペースは最高だった」とレースを振り返った。

また、ホンダがパワーユニットを供給しているアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが今シーズン初完走した。

2026年の日本グランプリは、3日間で31万5000人の観客が詰めかけ、決勝のチケットは完売した。決勝前のセレモニーでは、X-JAPANのYOSHIKIさんがピアノとドラムで国歌を演奏。セレモニーには、三笠宮家の彬子さまが出席された。

結果は以下の通り。

1位　キミ・アントネッリ（メルセデス）
2位　オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
3位　シャルル・ルクレール（フェラーリ）
4位　ジョージ・ラッセル（メルセデス）
5位　ランド・ノリス（マクラーレン）
6位　ルイス・ハミルトン（フェラーリ）
7位　ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
8位　マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
9位　リアム・ローソン（レーシングブルズ）
10位　エステバン・オコン（ハース）
11位　ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）
12位　アイザック・ハジャー（レッドブル）
13位　ガブリエル・ボルトレト（アウディ）
14位　アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）
15位　カルロス・サインツ（ウィリアムズ）
16位　フランコ・コラピント（アルピーヌ）
17位　セルジオ・ペレス（キャデラック）
18位　フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
19位　バルテリ・ボッタス（キャデラック）
20位　アレックス・アルボン（ウィリアムズ）
NC　ランス・ストロール（アストンマーティン）
NC　オリバー・ベアマン（ハース）