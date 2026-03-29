F1日本グランプリは19歳のキミ・アントネッリが優勝 2戦連続のポール・トゥ・ウィン！開幕からメルセデス3連勝
F1™第3戦の日本グランプリの決勝が29日、三重・鈴鹿サーキットで行われ、メルセデスの19歳、キミ・アントネッリが勝利し、2戦連続でのポール・トゥ・ウィンとなった。
2位はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位はフェラーリのシャルル・ルクレールだった。ルクレールは今季2度目の表彰台。第1戦優勝、第2戦2位と表彰台を獲得してきたメルセデスのジョージ・ラッセルは、レース終盤にルクレールと接戦を繰り広げたが、4位に終わった。
アントネッリはポールポジションでのスタートだったが、スタート直後からピアストリ、ルクレール、マクラーレンのランド・ノリスというトップ3で、アントネッリは6位に順位を落とした。しかし、ここから“神童”とも言われる19歳が怒濤の追い上げを見せ、3番手まで順位を押し上げた。
その後、22週目でハースのオリバー・ベアマンがクラッシュ。セーフティーカーの導入をきっかけに、アントネッリが一気にトップに返り咲き、リードを守り切った。アントネッリは、「スタートはひどかったが、セーフティーカーに救われて、またリードして、その後のペースは最高だった」とレースを振り返った。
また、ホンダがパワーユニットを供給しているアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが今シーズン初完走した。
2026年の日本グランプリは、3日間で31万5000人の観客が詰めかけ、決勝のチケットは完売した。決勝前のセレモニーでは、X-JAPANのYOSHIKIさんがピアノとドラムで国歌を演奏。セレモニーには、三笠宮家の彬子さまが出席された。
結果は以下の通り。
1位 キミ・アントネッリ（メルセデス）
2位 オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
3位 シャルル・ルクレール（フェラーリ）
4位 ジョージ・ラッセル（メルセデス）
5位 ランド・ノリス（マクラーレン）
6位 ルイス・ハミルトン（フェラーリ）
7位 ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
8位 マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
9位 リアム・ローソン（レーシングブルズ）
10位 エステバン・オコン（ハース）
11位 ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）
12位 アイザック・ハジャー（レッドブル）
13位 ガブリエル・ボルトレト（アウディ）
14位 アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）
15位 カルロス・サインツ（ウィリアムズ）
16位 フランコ・コラピント（アルピーヌ）
17位 セルジオ・ペレス（キャデラック）
18位 フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
19位 バルテリ・ボッタス（キャデラック）
20位 アレックス・アルボン（ウィリアムズ）
NC ランス・ストロール（アストンマーティン）
NC オリバー・ベアマン（ハース）