全勝宮崎を止めたのはJリーグ新規参入・滋賀!! MF三宅海斗ループ弾で完封勝利
[3.29 J2・J3百年構想リーグWEST-B第8節 滋賀 1-0 宮崎 ハトスタ]
Jリーグ初参入・レイラック滋賀FCが29日、J2・J3百年構想リーグWEST-B第8節で今季全勝中のテゲバジャーロ宮崎と対戦し、1-0の完封勝利を収めた。
宮崎は前半10分、MF井上怜がペナルティエリア左から強烈なシュートを放ったがGK伊東倖希の正面に飛んだ。対する滋賀は同16分、DF井出敬大のクロスにMF久保田和音が飛び込むも触れるのが精一杯。シュートに勢いはなくGK茂木秀にキャッチされた。
宮崎はMF阿野真拓のクロスをFW土信田悠生が頭で合わせる場面もあったがGKの守備範囲。スコアレスで試合を折り返した。
後半9分、滋賀の久保田がペナルティエリア手前から左足ダイレクトシュートを放ったが枠の右。一方の宮崎は同23分に土信田が味方の落としをダイレクトシュートでゴールを狙ったが、 GKに防がれた。
試合が動いたのは後半24分だった。40秒ほど前に投入された滋賀MF三宅海斗が中盤でパスカットするとロングレンジからGKの位置を見てループシュート。ボールはGKの手をかすめながらゴールに吸い込まれ、いきなり先制ゴールを奪った。
追いかける宮崎は途中出場のFW松本ケンチザンガが力強さを見せて攻撃を牽引。後半39分には右サイドを突破して折り返すと、MF力安祥伍が中央からシュートを放ったが相手DFにブロックされた。
その後も宮崎がゴールを目指していったが、滋賀が集中を切らさずに戦い抜いてタイムアップ。絶好調の宮崎を破って今季3勝目を掴んだ。
Jリーグ初参入・レイラック滋賀FCが29日、J2・J3百年構想リーグWEST-B第8節で今季全勝中のテゲバジャーロ宮崎と対戦し、1-0の完封勝利を収めた。
宮崎は前半10分、MF井上怜がペナルティエリア左から強烈なシュートを放ったがGK伊東倖希の正面に飛んだ。対する滋賀は同16分、DF井出敬大のクロスにMF久保田和音が飛び込むも触れるのが精一杯。シュートに勢いはなくGK茂木秀にキャッチされた。
後半9分、滋賀の久保田がペナルティエリア手前から左足ダイレクトシュートを放ったが枠の右。一方の宮崎は同23分に土信田が味方の落としをダイレクトシュートでゴールを狙ったが、 GKに防がれた。
試合が動いたのは後半24分だった。40秒ほど前に投入された滋賀MF三宅海斗が中盤でパスカットするとロングレンジからGKの位置を見てループシュート。ボールはGKの手をかすめながらゴールに吸い込まれ、いきなり先制ゴールを奪った。
追いかける宮崎は途中出場のFW松本ケンチザンガが力強さを見せて攻撃を牽引。後半39分には右サイドを突破して折り返すと、MF力安祥伍が中央からシュートを放ったが相手DFにブロックされた。
その後も宮崎がゴールを目指していったが、滋賀が集中を切らさずに戦い抜いてタイムアップ。絶好調の宮崎を破って今季3勝目を掴んだ。