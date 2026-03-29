女優の片桐はいり（63）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。NHK連続テレビ小説「あまちゃん」（2013年）の撮影での危機一髪を明かす場面があった。

この日は19年続いた番組の最終回。スタート時からナレーションを担当した女優の小林聡美のほか、女優の市川実日子とともに出演。互いにドラマや映画、舞台などで共演し、公私ともに親交がある。

40代後半で始めたことについて話が及ぶ中、片桐は「47ぐらいの時に、ダンス始めたんじゃないですかね。ヨガとか、行ったりとかしてましたよね」としつつ「セリフ言うのが大っ嫌いだったから、動きで舞台に出られるっていうことが、“なんて楽しいんだろう”と思っちゃって」と苦笑。「何も言わなくていいんですよって、楽しくて楽しくて」とし、その間に「『あまちゃん』っていうの撮影があって」と話した。

主人公・アキの海女の先輩、安部ちゃんを演じていた片桐。「海女さんで潜って、“もういいですよ、上がろう”と思ったら、“もうこれダメだ、これもう上がれないわ、息切れて”ってなった時に、気を抜いたんですよ」と危機一髪があったことを告白した。

「それ、宮藤官九郎くんのセリフにもあったんですけど、“考えたら一番酸素を使う”っていうのと、バタ足を習っていた時に“回数が多いと酸素を使う”っていうのを言われたのを思い出して」と回顧。「急に死んだふりみたいなことをしたら、プーって体が浮いて、ことなきを得たんですけど。自分の中でガラガラってなって、“これは力を抜いたらいけるぞ”って」と振り返った。