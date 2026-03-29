◇第98回選抜高校野球大会 専大松戸２―３大阪桐蔭（2026年3月29日 甲子園）

1点差で敗れた専大松戸のエース・門倉昂大投手（3年）は、決勝点を取られてしまった場面を「最後、甘く入ったボールを打たれてしまった。甘いボールっていうのをなくしていかないと夏は勝てない」と悔しさをにじませた。

4回1死一塁から2番手で登板。好投した先発の2年生左腕・小林から継投で、大阪桐蔭の強力打線を抑えた。

だが、2―2に追いついた8回先頭の打者に二塁打を許すと犠打と内野ゴロで勝ち越された。

門倉は初戦の北照戦と準々決勝の山梨学院戦で完投。聖地のマウンドを「自分的には一番成長できる場所」と振り返った。

帽子のつばには「強気」と「日本一」の文字を書き込んだ。

体重を増やすため、冬の間は朝起きて3個と、夜寝る前3個、モチを食べ続け、 6キロ大きくなった。

夏に向けて「1球で試合が決まってしまうので、その1球の投げミスっていうのをなくさないと夏は勝ちきれないと思う。コントロールっていうところでもう1回見直して徹底してやっていきたい」と前を向いた。