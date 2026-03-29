『ケロロ軍曹』16年ぶり劇場版新作、6月26日公開 新キャラクター・アルル＆デルル兄弟が重要な鍵を握る
アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日に公開されることが29日、東京ビックサイトで行われた『AnimeJapan 2026』内「ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ」公開収録にて発表された。あわせて、今作に登場する新キャラクター、アルルとデルルが解禁された。
【画像】アルルと対照的な氷上！『新劇場版☆ケロロ軍曹』新キャラクター・デルル
ステージには、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、タママ二等兵役の小桜エツコ、宣伝隊長のあの、脚本・総監督の福田雄一氏が登壇した。
新キャラクターのアルルとデルルは物語の重要な鍵を握るケロン人兄弟で、実はケロロ小隊のメンバーとの過去に関わりがあるかも、という。福田氏は「さっき打ち合わせで、あれ言っちゃいけない、これ言っちゃいけないって」とスタッフからネタバレしないように念押しされたと告白。「で、言われたのが、重要な役割ですみたいなことを…」とぼやいた。
福田氏は「どんな関係性っていうのも…」と言葉を選ぶと、小桜が「小隊と会話するとかはいっていいんじゃ？」と提案。「どうなのかな？でも小隊と会話しないと成立しないので、会話はします！」と宣言した。
また、声優陣のアフレコ時には色がついていなかったというが、福田監督が脚本をあげたときには原作・吉崎観音氏がすぐに色つきで原画を描き上げたと明かした。
さらに、ムビチケ前売り券の発売も発表され、限定グッズ付きムビチケ前売り券もローソンとアニメイトで販売される。
そして、『ケロロ軍曹 厳選セレクションであります！』が4月6日より放送されるほか、4月には劇場版新作の新情報が発表されると予告された。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田氏が担当する。
【画像】アルルと対照的な氷上！『新劇場版☆ケロロ軍曹』新キャラクター・デルル
ステージには、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、タママ二等兵役の小桜エツコ、宣伝隊長のあの、脚本・総監督の福田雄一氏が登壇した。
福田氏は「どんな関係性っていうのも…」と言葉を選ぶと、小桜が「小隊と会話するとかはいっていいんじゃ？」と提案。「どうなのかな？でも小隊と会話しないと成立しないので、会話はします！」と宣言した。
また、声優陣のアフレコ時には色がついていなかったというが、福田監督が脚本をあげたときには原作・吉崎観音氏がすぐに色つきで原画を描き上げたと明かした。
さらに、ムビチケ前売り券の発売も発表され、限定グッズ付きムビチケ前売り券もローソンとアニメイトで販売される。
そして、『ケロロ軍曹 厳選セレクションであります！』が4月6日より放送されるほか、4月には劇場版新作の新情報が発表されると予告された。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田氏が担当する。
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