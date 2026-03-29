『ケロロ軍曹』16年ぶり劇場版新作、6月26日公開 新キャラクター・アルル＆デルル兄弟が重要な鍵を握る

『ケロロ軍曹』16年ぶり劇場版新作、6月26日公開 新キャラクター・アルル＆デルル兄弟が重要な鍵を握る