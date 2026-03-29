敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発し、2戦連発となる2号ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で打率.400、OPSは2.225と好調をキープ。メジャー通算1764安打のホワイトソックスOBも脱帽の声を上げている。

0-4とリードされて迎えた4回の第2打席。先頭の村上は初球、真ん中に入った91.8マイル（約147.8キロ）のフォーシームを捉えた。2戦連発となる中越えソロ。打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、飛距離409フィート（124.7メートル）の特大弾だった。

これでメジャーデビューから2戦連発。米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の試合後番組では、ホワイトソックスOBでメジャー通算1764安打のオジー・ギーエン氏が解説で登場。インパクト十分の打撃センスに喝采を送った。

「彼は本物だ。2戦連続でホームランを打っている。彼の気に入っているところはストライクゾーンを管理できているところだ。まあ、これから三振することもあるだろうが、パワーヒッターはそういうものだ」

MLB公式のサラ・ラングス記者によると、メジャーデビューから2試合連続本塁打は、日本出身の元NPB選手では2006年の城島健司（マリナーズ）以来、20年ぶり。ホワイトソックスでは史上初の快挙だった。監督時代には井口資仁氏、高津臣吾氏の2人を指導したギーエン氏はその実力を認め、「素晴らしい打者は失投を見逃さない。彼もそうだ」と賛辞を並べていた。



（THE ANSWER編集部）