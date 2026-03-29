本拠地で中日戦

プロ野球・広島の栗林良吏投手は29日、本拠地マツダスタジアムでの中日戦にプロ初先発。9回95球を投げ、わずか1安打無失点、9奪三振の快投でプロ初完封勝利を挙げた。今年から先発転向したばかりの元守護神がいきなり9回のマウンドに立つ珍事に、「なんで先発転向したのに9回にも出てるんだよ」と衝撃の声が続出している。

文句なしの先発デビューだった。プロ5年で通算134セーブを重ねてきた元クローザーの栗林は今季から先発に転向。いきなり7回まで1人の走者も許さない快投を披露した。8回先頭の4番・細川に中前打を浴びて完全試合、ノーヒットノーランの快挙はならなかったが、後続を3人で抑えて9回もマウンドへ。最終回も3人で締め、プロ初先発・初完封の快挙を達成した。しかも100球未満での完封を表す“マダックス”のおまけ付きだ。

先発転向したはずなのに、守護神時代に慣れ親しんだ9回のマウンドに上がったことに、X上のファンからも驚きの声が相次いだ。

「まさか先発転向最初の登板でクローザーとして出てくると思わんじゃん」

「なんで先発転向したのに9回にも出てるんだよ。凄すぎるやろ栗林」

「せっかく先発転向したのに結局抑えもする栗林」

「先発転向しても9回に投げてる栗林マジか…！」

「栗林って先発転向したよな？ なんで9回投げてんだ？」

栗林の快投もあり、チームは1-0で接戦を制して開幕3連勝とした。



（THE ANSWER編集部）