◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２９日・東京ドーム）

巨人のＥ・ルシアーノ投手（２６）が５―５の６回から４番手で登板。前日２８日の１軍デビューに続く連投となったが、１回１安打で阪神打線を封じた。

６回、まずは先頭の伏見を１５０キロで遊ゴロに打ち取って１アウト。続く小幡には右前打を許したが、後続の代打・糸原を二ゴロ併殺打に仕留めて１５球で阪神打線斬りに成功し、２日連続で阪神打線を封じた。

米ブルージェイズ時代に１９歳１か月でメジャーデビューしたＭＡＸ１５８キロ右腕。前日２８日の試合では１回１奪三振のパーフェクトリリーフを見せ「１９歳でメジャーデビューしたときのことも考えながら、想像していた通りの結果が出た。緊張はしなかった」と語っていた。

◆エルビス・ルシアーノ ２０００年２月１５日、ドミニカ共和国生まれ。２６歳。ブルージェイズ所属の１９年にメジャーデビューし、２５登板で１勝０敗、防御率５．３５。その後は右肘クリーニング手術もありマイナーでプレー。２３年１月に巨人入団。１９０センチ、９５キロ。右投右打。変化球はスライダー、スプリット、チェンジアップ、ナックルカーブ。