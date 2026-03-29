◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２９日・東京ドーム）

阪神３連戦の最終戦でプロ初先発したドラフト３位・山城京平投手が３回途中、無死満塁とされたところで降板。被安打３ながら５四死球で５失点を喫したルーキーの初陣をスポーツ報知評論家の村田真一氏が評した。

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３回途中で５四死球か…。山城はオープン戦で結果を残していたから何とか５回、と思って期待はしていたんやけどなあ。厳しい言い方をすれば「独り相撲」というやつやね。当然緊張もあったやろうし、真っすぐもツーシームも思うようにコントロールすることができていなかった。テンポもよくなかった。森下には２つ四球を与えたけど、受けたプレッシャーそのままに制球が乱れた感じかな。

本来はテンポ良くストライクゾーンに投げ込んでいける投手。だから阿部監督も開幕第３戦に抜てきしたわけよね。最後に親心とでも言うのかな。山城への期待を采配で示したよね。中野の二塁打と森下への四球で３回無死一、二塁にされたでしょ。ここで代えてもよかったはずよ。でもあえて、佐藤と勝負させたようにも見えた。前の打席で三振を奪っていたのもそうやろうし、何より「お前に先発マウンドを託した試合だから、思い切ってストライクゾーンに投げてみろ」って背中を押しているように感じた。

それだけ山城に期待しているということよ。ただ、四球は最悪の結果やったね。打たれたのなら、阿部監督は納得したはずよ。ほろ苦いデビュー戦になっちゃったけど、まだシーズンもプロ生活も始まったばかりや。次のチャンスをもらえたなら、やり返すだけ。それがプロの世界やからね。（スポーツ報知評論家）