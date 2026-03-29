３月２９日の阪神メイン・六甲Ｓ（４歳上オープン、リステッド、芝１６００メートル＝１３頭立て）は、ベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）が１番人気に応えて勝利した。勝ち時計は１分３２秒０（良）。

道中は中団外を追走。４コーナー手前から仕掛けて、手応え良く直線に向いた。直線半ばで２番手にいたクランフォード（２着）と馬体を併せると、鞍上の合図に応えて加速。力強い伸び脚で逃げるメイショウチタン（３着）をかわし、最後は２着馬との追い比べを３／４馬身差で制した。

池添謙一騎手は「いつでもスパートできるポジションを取れたので、流れを見ながら進めました。（前を）とらえるまではすごく集中していい脚を使ってくれました。集中力が課題の馬で、抜け出してからフワッとするところがありましたが、余裕のある証拠だと思いますし、重賞戦線でもやれる力を持っている馬だと思います」と素質を高く評価した。

上村調教師は「力通りでしょう。ポテンシャルは高いです。距離を１６００メートルにしたのも（方向性が）定まってきた。１８００メートルでは集中力が続かないところがあるので。重賞でもやれる馬。これくらい走ってくれないと」と期待通りのパフォーマンスにうなずいた。