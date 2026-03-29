【あすから】夫婦の葛藤、不倫、求職難… コ・ソヨン、ユン・サンヒョンら出演の韓国ドラマ『完璧な妻』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のコ・ソヨン、ユン・サンヒョン、チョ・ヨジョン、ソンジュンが主演する韓国ドラマ『完璧な妻』（全20話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後11：20〜）。
【場面ショット】『完璧な妻』で年下男子ボングを演じるソンジュン
同作は、金なし、愛なし、福なしの3なし主婦がミステリアスな事件に巻き込まれながらも幸せを手にするミステリー・ラブロマンス。
不運な主婦ジェボク（コ・ソヨン）にミステリアスなセレブ主婦ウンヒ（チョ・ヨジョン）、依頼を受けジェボクの夫と不倫したナミ（イム・セミ）が現れてから不可解な事が起こりはじめる。果たしてジェボクの周りでは何が起きているのか。
夫婦の葛藤、不倫、求職難、ミステリーな事件などをコミカルなタッチで描く同作。俳優コ・ソヨンの10年ぶりの復帰作で、主人公と熾烈な神経戦を繰り広げる謎の多い主婦役に『パラサイト 半地下の家族』のチョ・ヨジョンが出演する。
ソンジュン演じるジェボクに好意を寄せ始める年下男子ボング、ユン・サンヒョン演じる優柔不断で問題を起こすダメ夫ジョンヒ、VIXXのエン演じるセレブ主婦ウンヒの弟ブライアン・リなど個性豊かな男性登場人物も必見となっている。
■あらすじ
法律事務所で働くジェボク（コ・ソヨン）は試用期間最終日を迎え、正社員になることを目指していたがクビになってしまう。さらに友達からジェボクの夫ジョンヒ（ユン・サンヒョン）の不倫現場を目撃したと聞いたジェボクは不倫相手ナミ（イム・セミ）に会いに行くのだが…。
■演出：ホン・ソック、キム・ジョンミン
■脚本：ユン・ギョンア
■キャスト：コ・ソヨン、ユン・サンヒョン、チョ・ヨジョン、ソンジュン、エン（VIXX） ほか
【場面ショット】『完璧な妻』で年下男子ボングを演じるソンジュン
同作は、金なし、愛なし、福なしの3なし主婦がミステリアスな事件に巻き込まれながらも幸せを手にするミステリー・ラブロマンス。
不運な主婦ジェボク（コ・ソヨン）にミステリアスなセレブ主婦ウンヒ（チョ・ヨジョン）、依頼を受けジェボクの夫と不倫したナミ（イム・セミ）が現れてから不可解な事が起こりはじめる。果たしてジェボクの周りでは何が起きているのか。
ソンジュン演じるジェボクに好意を寄せ始める年下男子ボング、ユン・サンヒョン演じる優柔不断で問題を起こすダメ夫ジョンヒ、VIXXのエン演じるセレブ主婦ウンヒの弟ブライアン・リなど個性豊かな男性登場人物も必見となっている。
■あらすじ
法律事務所で働くジェボク（コ・ソヨン）は試用期間最終日を迎え、正社員になることを目指していたがクビになってしまう。さらに友達からジェボクの夫ジョンヒ（ユン・サンヒョン）の不倫現場を目撃したと聞いたジェボクは不倫相手ナミ（イム・セミ）に会いに行くのだが…。
■演出：ホン・ソック、キム・ジョンミン
■脚本：ユン・ギョンア
■キャスト：コ・ソヨン、ユン・サンヒョン、チョ・ヨジョン、ソンジュン、エン（VIXX） ほか