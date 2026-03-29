犬が喜んでいないときにみせる行動

犬は我慢強く、なかなか「嫌だ！」と意思表示をしてくれないことがあります。

しかし、犬の仕草や行動をよく観察してみると、「嫌だな…」「やめてほしいな…」「好きではないよ…」と、控えめな表現をしていることがあります。

犬の気持ちをよく理解するためには、些細な仕草や行動にも気づけることが大切です。

1.しっぽを下げた状態のまま振っている

犬が喜んでいないとき、しっぽを下げた状態のまま振っていることがあります。

しっぽを下げているのは、不安や緊張を感じていたり、不満を感じていたり、喜んでいないからです。下げたしっぽを振っているのは、愛想笑いをしているようなものです。

相手が嬉しそうにしていたり、楽しそうにしていたりし、拒否することを申し訳なく思い、愛想を見せることで相手を傷つけないようにと配慮しているのでしょう。

犬がしっぽを下げたままの状態で振っているとき、恐怖や警戒の気持ちでいることもあります。無理に近づいたり触れたりすると、思わぬ行動に出てしまうこともありますので注意しましょう。

2.あまり目を合わせないようにする

犬が喜んでいないとき、あまり目を合わせないようにすることがあります。

一瞬、目が合ったように思えて、スッと逸らされてしまいます。絶対に目を合わせまいと、顔をそむけてしまうこともあります。

喜んでおらず、「関わりたくない」「逃れたい」という気持ちがよくあらわれています。

嫌がっているにも関わらず、犬と無理に目を合わせようとすると、威嚇されたり攻撃されたりする恐れがありますので注意しましょう。

犬が目を合わせることには、警戒・挑発・敵意などの意味があるためです。

3.しきりにあくびをする

犬が喜んでいないとき、しきりにあくびをすることがあります。

喜んでいないにも関わらず、相手から執拗に構われているのでしょう。そんなとき、犬がしきりにあくびをするのは、カーミングシグナルと呼ばれる行動の一種です。

あくびをすることで自分の気持ちを落ち着かせようとしています。不安や緊張を感じ、強いストレス状態にあるサインです。

たとえば、犬がトリミングを受けているとき、しきりにあくびをすることがあります。目を細めたり閉じたりすることもあります。

“気持ちよくて眠くなっちゃったのかな”と見えてしまうことがあるかもしれませんが、実は緊張とストレスによって、そわそわと落ち着かない気持ちでいるのです。

4.体に力が入ってガチガチに固まる

犬が喜んでいないとき、体に力が入ってガチガチに固まることがあります。

犬を撫でているとき、動かずにジッとしてくれていることがあります。下げたしっぽをゆったりと振っていることもあります。“おとなしくていい子だな…”と思うかもしれません。

しかし、本当は不安な気持ちでいっぱいなのです。その気持ちが体のかたさに現れます。

喜んでいるときの犬の体には全くと言っていいほど力が入っていません。喜んでいないときの犬の体にはグッと力が入り、ガチガチに固まってしまいます。

動かずにジッとしてくれているのは、おとなしい性格だからではなく、怖がりな性格であり、緊張と恐怖から身動きができないでいるのです。

まとめ

犬が喜んでいないときにみせる行動を4つ解説しました。

しっぽを下げた状態のまま振っている あまり目を合わせないようにする しきりにあくびをする 体に力が入ってガチガチに固まる

犬のお世話をするときは、犬が喜ばないこともしなければならないことがあります。喜んでいないときの仕草や行動が見られることで、愛犬の得意なこと、苦手なことを知るきっかけにもなります。

スキンシップやコミュニケーションをするときは、犬が喜んでいないときのサインをよく読み取り、不安やストレスではなく、安心と喜びを与えてあげられる対応をするようにしましょう。