「機界戦隊ゼンカイジャー」森日菜美、ショーパンで美脚披露「目が釘付け」「ボーイッシュなスタイルもいい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】特撮テレビドラマ「機界戦隊ゼンカイジャー」（テレビ朝日／2021年）でヒロインを演じた女優の森日菜美が3月28日、自身のInstagramを更新。雑誌のオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】24歳戦隊ヒロイン「透明感がすごい」美脚スラリのショーパン姿
森は「B-PASS 5月号発売中です！！」と記し、自身が掲載されている雑誌「B-PASS」5月号（シンコーミュージック・エンタテイメント）の発売を報告。「ときめくお衣裳とNew Eraさんと」とつづり、ベージュのキャップに水色のシャツ、ショートパンツにブーツを合わせたコーディネートを披露した。ショートパンツからは美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「美脚に目が釘付け」「キャップ似合う」「ボーイッシュなスタイルもいい」「透明感がすごい」「おしゃれ」「羽が生えてるみたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳戦隊ヒロイン「透明感がすごい」美脚スラリのショーパン姿
◆森日菜美、美脚輝くミニ丈ボトムスコーデ公開
森は「B-PASS 5月号発売中です！！」と記し、自身が掲載されている雑誌「B-PASS」5月号（シンコーミュージック・エンタテイメント）の発売を報告。「ときめくお衣裳とNew Eraさんと」とつづり、ベージュのキャップに水色のシャツ、ショートパンツにブーツを合わせたコーディネートを披露した。ショートパンツからは美しい脚のラインが際立っている。
◆森日菜美の投稿に反響
この投稿には「美脚に目が釘付け」「キャップ似合う」「ボーイッシュなスタイルもいい」「透明感がすごい」「おしゃれ」「羽が生えてるみたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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