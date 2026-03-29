橋本愛、顔ピアス＆ミニスカタイツコーデに絶賛の声「ショートヘアがイケメンすぎる」「オーラが半端ない」
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の橋本愛が3月29日、自身のInstagramを更新。顔にピアスシールを貼ったショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「あまちゃん」30歳女優「色気がすごい」顔ピアス＆美脚透けるタイツコーデ
橋本は「移動中に顔にピアス開けてく（貼ってく）スタイル」とつづり、写真を複数枚投稿。「ショートにして初めて自分でヘアメイクしたから不安すぎていっぱい写真を撮ってしまいました」と明かし、黒ジャケットに青いシャツとネクタイ、ミニスカートとタイツを合わせたコーディネートを披露した。美しい脚が際立つ着こなしとなっている。また、口元と目元にピアスシールを貼った姿も公開している。
この投稿に、ファンからは「ショートヘアがイケメンすぎる」「最高に格好いい」「スタイル良すぎて見惚れる」「自分でヘアメイクなんてすごい」「顔ピアスの位置がおしゃれ」「色気がすごい」「どの写真もオーラが半端ない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「あまちゃん」30歳女優「色気がすごい」顔ピアス＆美脚透けるタイツコーデ
◆橋本愛、顔ピアス＆ミニスカコーデ披露
橋本は「移動中に顔にピアス開けてく（貼ってく）スタイル」とつづり、写真を複数枚投稿。「ショートにして初めて自分でヘアメイクしたから不安すぎていっぱい写真を撮ってしまいました」と明かし、黒ジャケットに青いシャツとネクタイ、ミニスカートとタイツを合わせたコーディネートを披露した。美しい脚が際立つ着こなしとなっている。また、口元と目元にピアスシールを貼った姿も公開している。
◆橋本愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ショートヘアがイケメンすぎる」「最高に格好いい」「スタイル良すぎて見惚れる」「自分でヘアメイクなんてすごい」「顔ピアスの位置がおしゃれ」「色気がすごい」「どの写真もオーラが半端ない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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