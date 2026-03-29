平祐奈、美脚際立つ春色セットアップ姿が話題「スタイル良すぎ」「いつもと違う雰囲気にドキッとした」
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の平祐奈が3月28日、自身のInstagramを更新。ジャケットのセットアップ姿を披露し、注目を集めている。
【写真】27歳朝ドラ女優「胸元がセクシー」カットアウトトップス×ミニ丈姿
平は「卒業シーズンですねぇ おめでとうございます 春休み楽しんでるかなぁ」とつづり、鏡越しの写真を公開。淡いピンク色のジャケットとミニ丈のボトムスを合わせたセットアップを着用した姿を披露した。インナーには胸元にカッティングが入ったグレーのトップスを取り入れ、ミニ丈のボトムスからは美しい脚が際立つ大人っぽい装いとなっている。
この投稿に「春色似合う」「スタイル良すぎ」「大人っぽいのも似合う」「いつもと違う雰囲気にドキッとした」「可愛すぎるでしょ」「胸元がセクシー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳朝ドラ女優「胸元がセクシー」カットアウトトップス×ミニ丈姿
◆平祐奈、美脚引き立つ春色セットアップ姿披露
平は「卒業シーズンですねぇ おめでとうございます 春休み楽しんでるかなぁ」とつづり、鏡越しの写真を公開。淡いピンク色のジャケットとミニ丈のボトムスを合わせたセットアップを着用した姿を披露した。インナーには胸元にカッティングが入ったグレーのトップスを取り入れ、ミニ丈のボトムスからは美しい脚が際立つ大人っぽい装いとなっている。
◆平祐奈の投稿に反響
この投稿に「春色似合う」「スタイル良すぎ」「大人っぽいのも似合う」「いつもと違う雰囲気にドキッとした」「可愛すぎるでしょ」「胸元がセクシー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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