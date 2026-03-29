女優の小林聡美（60）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。去年、患った病について明かす場面があった。

この日は19年続いた番組の最終回。小林はスタート時からナレーションを担当。そんな小林と公私ともに親交がある女優の片桐はいり、市川実日子とともに出演した。

市川が「19年続くって」と驚く中、小林は「まあ、続けようと思って、続いた感じじゃないから続いたんでしょうね、何事も」とさらり。

そんな中、片桐は「聡美さん、ご飯とか作ったりするんですか？」と質問。小林は「まあ、1日1回ぐらいは作ろうかなと思ってます」としつつ「3食。食べるようにしたの」と明かした。

そのうえで「ほら、肺に穴があいたり」とさらり。片桐も「そうそう、びっくりした」と反応。

市川は「いつ？ニュースになってましたっけ？」と驚き。小林は「去年。気胸とかいう、イケメン病って言われているらしいんだけど、背が伸びる、成長期の男子がなる。肺に穴が開いて、空気がもれちゃうってのがあって。“なんでかな？”と思ったら、やっぱり“ちゃんとご飯を食べてなかったかな”と。忙しくてちょっと“あ、ご飯いいや、今日は”みたいなやつとか、“このぐらいでいいや”みたいにしていたのが、良くなかったのかなとちょっと思って。それからはモリモリ食べるようにしてる」と話した。