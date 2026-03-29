◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）

日テレ野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のプレゼンターを務める亀梨和也さん。新企画「亀梨クエスト」で巨人の松本剛選手にインタビューしました。

2022年に日本ハムでパ・リーグの首位打者を獲得した松本選手。25年のオフにFA権を行使し、巨人に移籍することになりました。亀梨さんからFA移籍の経緯を聞かれると、「阿部監督から一番に声をかけていただいて、『優勝するために力を貸してほしい』と（言われた）」と答えました。

「僕自身、ジャイアンツでプレーしたい夢があった。憧れのチームに入団できてうれしい。活躍したいという思いはあります」

埼玉・川口市で生まれた松本選手は子どもの頃に巨人戦をテレビで見て、野球を始めたそう。そんな憧れのチームに入団でき、毎日ワクワクしていると明かしました。

「（ロゴを）見るだけで違いますよね。小さい頃はジャイアンツのTシャツを着て、学校に行ってた。東京ドームでプレーさせてもらっているけど、素直にテンションが上がるというか、ワクワクした気持ちでプレーできています」

阿部監督からは「ジャイアンツを背負うベテランになってほしい」と言われていて、世代交代の時期にさしかかっている巨人の中でも、若手に「負けない。切磋琢磨（せっさたくま）しながら、一緒に成長していきたい」と意気込みました。