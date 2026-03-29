お笑いコンビ、デニスと女優でタレントの比嘉梨乃（33）が29日、東京・マグネットby渋谷109で行われたイベント「美少女図鑑DAY 2025」のMCを務めた。デニスの植野行雄（44）と比嘉は昨年7月に結婚を発表。夫婦になってイベントで初の共演となった。

「美少女図鑑DAY」は全国各地の美少女図鑑モデルが集結するイベント。過去に二階堂ふみ、山本舞香、桜井日奈子、馬場ふみか、黒島結菜らを輩出。比嘉は沖縄の美少女図鑑の出身。この日は昨年10月に悪天候で中止になったものの振り替えで、50人以上が出演した。

イベントでは3人で登場すると、松下宣夫（41）が「配信をご覧の皆さん、会場にお越しの皆さま、こんにちは。『美少女図鑑DAY2025』にお越しいただきありがとうございます。本日司会進行の我々、デニスと申します」とあいさつ。

そして植野が「皆さん遅くなりました。去年7月に妻と結婚しました。メディアとかでの共演あるけど、こういうライブイベントでの共演というのは初でございます」と比嘉を紹介した。

松下は「おめでとう。びっくりしました。僕らですね、16年間やってまして、去年結婚したんですけど、行雄ちゃんがそこからね、メチャクチャ優しいんですよ。前はマジでネタ終わりでいつも荒れてたんですけどね。『なんやねん。、お前ちゃんとやっとんのか』とか、一切なくなったから。もうほんま、梨乃ちゃんのおかげということで」と笑った。

そして会場に集まったファンと一緒に記念撮影。比嘉が「私も実は美少女図鑑出身です」と言うと、大きな拍手。植野は「皆さん、ありがとうね」と笑顔を見せた。