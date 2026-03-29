元衆院議員の杉村太蔵氏が29日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。石油の備蓄放出について私見を述べた。

中東情勢の悪化による原油高騰対策として、政府は16日から石油の国家備蓄の放出を始めた。

杉村氏は石油備蓄の放出について問われると「ホルムズ海峡の事実上封鎖って、日本にとっては有事だと思うんですよね」と前置きした上で、「この有事の時に平時の生活をしようっていうのも、僕はどうも違うと思う」と政府の対応に疑問を述べた。

また「きちっと備蓄の量によって『4分の1使いました』『半分いきました』って。消費者、または産業界で行動計画みたいな…例えば節電節水ってあるじゃないですか。そういうシミュレーションみたいなものをそろそろ政府は示してもいいんじゃないか」と持論を述べた。

ガソリン補助金についても「僕はもう大反対」と声を上げ、「だって備蓄している石油を放出し、さらに補助金を出すってことは、何度も言うように『有事で平時の生活をしよう』っていうのは…備蓄を放出するんだったら、やっぱり我々の行動計画も規制をかけていかないといけないと思う」と語った。