「バンタンミュージックアカデミー　POWERED BY　ユニバーサルミュージック」の開校イベントに登場し入校予定者の質問に答える特別顧問の布袋寅泰

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ギタリスト布袋寅泰（64）が29日、都内で「バンタンミュージックアカデミー」開校イベントに出席した。

4月から開校する、ユニバーサルミュージックと提携した音楽専門学校。布袋は同校の特別顧問を務め、この日は今春入学予定の生徒の質問に回答し、サイン入りギターをプレゼントするなど、生徒と交流した。

学校で音楽を学ぶ意義を問われると、「僕はピアノから始まって、ギターに出会って夢中になった。そこからバンドの仲間と仲良くなって、独学で仲間と曲を作ってきた。曲を作るときに単眼的になって自分の世界に入ることもいいけど、誰かに感想を聞いたり反応を見たら別の気付きがある。学校で仲間と学ぶと、きっと視野も広がる」と語った。

続けてAIで作曲できる時代におけるアーティストの価値を問われると、「AIはとても便利だけど、便利だからといってすべて委ねると、誰もが一緒のツールを使うことになる。作りながらの過程が音楽にはとても大事」と音楽制作における過程の重要性を説いた。さらに「そのメロディーや言葉というのは、作り手が悩んだり迷ったりしながらつかみ取ったきらめき。それはAIにはできないこと。AIがある時代に、皆さんがどのようなクリエーションをしていくのか楽しみにしています」とメッセージを送った。