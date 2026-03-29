春休みランチに◎発酵＆オーブン不要で作れる「フライパンピザ」がおすすめ

春休みの悩みの種といえば、お昼作り。毎日のことで大変だし、メニューもマンネリになりがち。そこで今回は、春休みのランチにおすすめの、フライパンで作れる簡単ピザをご紹介します。

▼発酵なしでOK

発酵不要の生地は、食べたいと思ったらすぐできるのが嬉しい。フライパンで焼いて、好みの具材とチーズをトッピングすれば、またたく間においしいランチの出来上がり〜。

▼餃子の皮が大活躍

余った餃子の皮を活用。フライパンに敷き詰めて、市販のトマトソースや具材をのせて焼くだけ。パリパリした皮＆とろ〜りチーズがクセになり、ペロリと平らげてしまうことウケアイ。

▼残ったパンの耳が大変身

サンドイッチを作るためにカットしたパンの耳。使いみちに困っていた人におすすめです。ふわふわの生地は食べごたえバッチリで、1切れでもおなかいっぱいになりそう。

▼冷やご飯をアレンジ

ご飯でピザが作れるなんてびっくり！ もちもちの生地は、ほっぺが落ちるおいしさです。今日はお米の気分ではないというときは、ピザに変更してしまうのも手かも。





ランチはもちろん、ブランチやディナーにも便利なピザ。発酵もオーブンも不要のレシピなら気軽にトライできます。味も折り紙付き。ぜひ作ってみてください。（TEXT：森智子）

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