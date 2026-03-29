「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）

中日が完封負けを喫した。試合後のベンチでは先発し８回１失点（自責点０）の高張宏斗投手が広島・栗林良吏投手に拍手を送る異例の光景が広がった。

栗林が９５球での完封勝利を達成した直後、三塁ベンチでは高橋宏が最前列で拍手を送る姿が中継カメラに映し出された。そしてすぐにベンチ裏へ引き揚げず、拍手を送りながら相手の歓喜の輪を見つめた。

まるで悔しさを目に焼き付けるかのような光景。栗林との壮絶な投げ合いは、味方のミスで先制を許す形となった。それでも気持ちを切らすことなく、八回には雄たけびをあげながらの投球。だが打線の援護はなく、自責点０での完投負けを喫した。

栗林は試合後のお立ち台で「相手投手もすごくいいピッチャー。刺激を受けながら投げ負けないぞと思って投げていた」と明かし、「勝ちたい気持ちだけでずっと投げていた」と率直な心境を語った。壮絶な投げ合いを演じた２人だからこそ、高橋は栗林をたたえ、栗林も高橋の存在があったからこその完封勝利だったことを強調していた。