元お笑いコンビ・天竺鼠の天竺川原が、エージェント契約を結んでいた吉本興業から独立することが２９日、ＦＡＮＹマガジンで発表された。川原は２０２０年から同社とエージェント契約を結び活動していた。

発表では「双方の協議の結果、２０２６年３月３１日（火）をもってエージェント契約を終了することで合意したと発表しました。」とし、同社は「天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行ってまいりましたが、この度、双方の協議の結果、契約を終了することになりました」と経緯を説明。その上で「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です」としている。

川原は２００４年に、瀬下豊と天竺鼠を結成。３度「キングオブコント」の決勝に進出し、最高３位という成績を残すなど活躍していたが、今年の元日に電撃解散を発表した。

自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで行った解散報告では、その理由を「何回か話し合って」とし「非常に前向きな、勝手ながらではありますけど、おのおのの幸せを考えた時に解散が一番自分らにとってベストだという所になりました」「昔の、友達の頃に戻ろうということになりました」と説明していた。