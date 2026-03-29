◇パ・リーグ 日本ハム4ー8ソフトバンク（2026年3月29日 みずほペイペイD）

日本ハムはソフトバンクに4−8で敗れ、開幕3連敗。22年の開幕5連敗以来の開幕カード3連敗スタートとなった。古巣相手に先発した有原航平投手（33）が4回までに7失点（自責5）と試合をつくれなかった。

1点を先制された直後の2回、万波の2号ソロで同点に追いつき、2死満塁からソフトバンク先発・スチュワートの暴投で1点を勝ち越した。

しかし、先発・有原が古巣打線につかまった。3連打を浴びて同点とされると、1死二、三塁からは周東の2ゴロの間にさらに1点を失った。2死三塁では有原のチェンジアップが暴投となり1失点。ベースカバーに入ろうとした際に捕手・田宮と交錯するハプニングもあった。

一度はベンチ裏に引き揚げたものの、その後も続投。しかし、3回、4回と失点が続き7失点。5回、6回と3者凡退に抑える意地を見せたが、6回7失点で降板した。

打線は3回に清宮幸の2号ソロ、8回に郡司の1号ソロと一発攻勢で差を詰めたものの、序盤の大量失点が響いた。