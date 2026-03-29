【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）

【映像】三笘薫の「ビタ止めトラップ」

まさに“極上”のボールコントロールに、ファンも驚きを隠せなかった。日本代表のMF三笘薫が、難しい浮き球のパスを「ビタ止め」する神トラップを披露。SNS上で大きな反響を呼んでいる。

日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。84分にMF伊東純也が決めたゴールが決勝点となり1−0で勝利した。

今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップに向けたメンバー最終選考も兼ね、スタメンはテスト色の強いメンバーに。約半年ぶりの代表復帰となった三笘もベンチスタートとなり、後半頭からの出場となった。

3−4−2−1システムで普段の左WBではなく左シャドーに入った三笘は、すぐさま何度かさすがのテクニックを発揮。そのクオリティーが顕著に表れたのが、54分のワンシーンだ。

日本が連動したプレスでスコットランドを追い込むと、MF藤田譲瑠チマがパスカット。即座にペナルティーエリア手前にいた三笘へ縦パスを差し込んだ。やや浮いてしまい処理が難しいボールになったが、背番号7は右足で“ビタ止め”の神トラップを見せる。そのまま相手2人のプレッシャーを受けながらも反転し、左足でFW後藤啓介にパスを通した。

「三笘はシャドーでも全然いけるね」の声も

後藤は相手DFに身体を寄せられて潰されたものの、三笘の圧倒的な技術が光った場面。SNS上のファンも反応し、「三笘がやっぱり少しレベル上のプレー見せてる」「やっぱ三笘だわ」「三笘はシャドーでも全然いけるね」など絶賛の声が上がった。

さらに、瞬時のボールコントロールに対しても、「今の三笘のトラップどうなってんの…」「三笘トラップうめぇ」「三笘のトラップがS級なんよ」「三笘は判断のレベル自体が違う」「三笘はレベチ」「ドリブルやパスだけじゃないトラップも極上」と驚愕の声が殺到した。

三笘はその後、78分以降は3−1−4−2の超攻撃的システムの左ウイングに入り、84分の決勝点にも絡む活躍を見せた。日本時間4月1日に開催される聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦では、スタメン出場が有力視されている。ブライトン所属の三笘が、普段はプレミアリーグで戦うライバルたちを相手にどんなパフォーマンスを見せるのか。必見だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

