フリーアナウンサーの中川安奈さんが3月28日、自身のインスタグラムを更新。パシフィコ横浜で開催中のヴィンテージイベント「VCM VINTAGE MARKET vol.8」を訪れた際のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 日本最大級のヴィンテージ祭典で 「あれもこれも欲しくなっちゃう」 ハーレーT × ヴィンテージデニムの 「脚長スタイル」披露





中川さんは「朝一から午後にかけてじっくりと」会場を堪能したといい、お気に入りのハーレーダビッドソンのTシャツとヴィンテージデニムを合わせたコーディネートで来場しました。







投稿では「初めてのVCM VINTAGE MARKETを堪能してきました」と喜びを綴り、「古着好きの皆さまともお会いできて」と、会場で交流した様子も報告しました。「なんといってもあれもこれも欲しくなっちゃうくらい個性的かつ魅力的なお店が揃ってて幸せなひとときでした」とも記し、充実した時間を過ごしたことが伝わります。「新しくゲットしたものたちもまたアップします」と購入品についても予告しており、次回の投稿への期待も高まります。







VCM VINTAGE MARKET vol.8は、「日本最大級のヴィンテージの祭典」と銘打ったイベントで、パシフィコ横浜を会場に2026年3月28日・29日の2日間にわたって開催されています。中川さんは「イベントはこのあと7時まで、そして明日もパシフィコ横浜で開催されているので、ぜひ皆さんも素敵な古着との出会いを楽しみに行ってみてください」とフォロワーへの来場を呼びかけました。







この投稿に、「ジーンズお似合いです」「ヴィンテージ最高ですよね」「帽子とシャツ、デニムが良く似合ってますね」「安奈カッコいいスタイル」「足が長いのでジーンズがよく似合いますね♪」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】