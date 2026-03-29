【F1日本 GP決勝速報】優勝はK.アントネッリ
F1日本 GP決勝
サーキット：日本／鈴鹿
天気：晴れ
路面状況：ドライ
気温：17.3℃
路面温度：29.7℃
F1日本 GPの決勝が鈴鹿で行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム+ Lapsで優勝。2位は（+13.722）で3番グリッドスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+15.270）で4番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 K.アントネッリ（MER）+ Laps／53／1／1／25
2位 O.ピアストリ（MCL）+13.722／53／1／3／18
3位 C.ルクレール（FER）+15.270／53／1／4／15
4位 G.ラッセル（MER）+15.754／53／1／2／12
5位 L.ノリス（MCL）+23.479／53／1／5／10
6位 L.ハミルトン（FER）+25.037／53／1／6／8
7位 P.ガスリー（ALP）+32.340／53／1／7／6
8位 M.フェルスタッペン（RBR）+32.677／53／1／11／4
9位 L.ローソン（RB）+50.180／53／1／14／2
10位 E.オコン（HAS）+51.216／53／1／12／1
11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+52.280／53／1／13／0
12位 I.ハジャー（RBR）+56.154／53／1／8／0
13位 G.ボルトレート（AUD）+59.078／53／1／9／0
14位 A.リンドブラッド（RB）+59.848／53／1／10／0
15位 C.サインツ（WIL）+1:05.008／53／1／16／0
16位 F.コラピント（ALP）+1:05.773／53／1／15／0
17位 S.ペレス（CAD）+1:32.453／53／1／19／0
18位 F.アロンソ（AST）+1 Laps／52／2／21／0
19位 V.ボッタス（CAD）+1 Laps／52／1／20／0
20位 A.アルボン（WIL）+2 Laps／51／6／17／0
- L.ストロール（AST）リタイア／31／3／22／0
- O.ベアマン（HAS）リタイア／21／1／18／0
2026-03-29 15:49:05 更新