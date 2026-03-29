F1日本 GP決勝

サーキット：日本／鈴鹿

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：17.3℃

路面温度：29.7℃

F1日本 GPの決勝が鈴鹿で行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム+ Lapsで優勝。2位は（+13.722）で3番グリッドスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+15.270）で4番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 K.アントネッリ（MER）+ Laps／53／1／1／25

2位 O.ピアストリ（MCL）+13.722／53／1／3／18

3位 C.ルクレール（FER）+15.270／53／1／4／15

4位 G.ラッセル（MER）+15.754／53／1／2／12

5位 L.ノリス（MCL）+23.479／53／1／5／10

6位 L.ハミルトン（FER）+25.037／53／1／6／8

7位 P.ガスリー（ALP）+32.340／53／1／7／6

8位 M.フェルスタッペン（RBR）+32.677／53／1／11／4

9位 L.ローソン（RB）+50.180／53／1／14／2

10位 E.オコン（HAS）+51.216／53／1／12／1

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+52.280／53／1／13／0

12位 I.ハジャー（RBR）+56.154／53／1／8／0

13位 G.ボルトレート（AUD）+59.078／53／1／9／0

14位 A.リンドブラッド（RB）+59.848／53／1／10／0

15位 C.サインツ（WIL）+1:05.008／53／1／16／0

16位 F.コラピント（ALP）+1:05.773／53／1／15／0

17位 S.ペレス（CAD）+1:32.453／53／1／19／0

18位 F.アロンソ（AST）+1 Laps／52／2／21／0

19位 V.ボッタス（CAD）+1 Laps／52／1／20／0

20位 A.アルボン（WIL）+2 Laps／51／6／17／0

- L.ストロール（AST）リタイア／31／3／22／0

- O.ベアマン（HAS）リタイア／21／1／18／0

2026-03-29 15:49:05 更新