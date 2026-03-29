［本田泰人の眼］鈴木唯人には疑問符。どこかエゴイスティックに見える。唯一の収穫は塩貝健人。何かをやってくれそうな期待感がある

［本田泰人の眼］鈴木唯人には疑問符。どこかエゴイスティックに見える。唯一の収穫は塩貝健人。何かをやってくれそうな期待感がある