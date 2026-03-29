悲しくも疾走感溢れるゾンビVS異能の命をかけた戦い！「救助を待つ」か「出る」かの2択にラストまで目が離せない【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
2024年2月、pixivに初投稿された「異能バトルはゾンビパニックのなかで」が反響を呼んでいる。物語は、死体が蘇る「ゾンビウイルス」と「異能ウイルス」が同時に発生したところからスタート。学校中の生徒がゾンビ化したなかで、「異能ウイルス」に感染した青年がゾンビと戦っていた――白零さんの「異能バトルはゾンビパニックのなかで」を紹介するとともに、今後の構想について話を聞いた。
生き残りを確かめるため足を踏み入れた二人を待っていたのは、ゾンビの巣窟。すでに制御を失ったゾンビ化した生徒たちに囲まれながら、「逃げるべきか、それとも誰かを救うのか」という選択が、容赦なく突きつけられる。
作者・白零さんの描いた本作「異能バトルはゾンビパニックのなかで」は、異能を持つ生徒たちが極限状態で決断を迫られるサバイバル作品だ。「ラストシーンを夢で見たんです。それが妙に鮮明で、おもしろいかもと思ったのが始まりでした」と白零さんは振り返る。その夢を起点に、結末から逆算する形で物語は組み立てられていったのだそうだ。
今年2月に描き始め、すでに9話・259ページに到達。当初は全100話構成を想定していたが、「序章だけで想像以上に膨らんでしまって…200話くらいになるかもしれません」と苦笑する白零さん。ゾンビと異能という組み合わせも、同じ夢から着想を得たものだという。「極限のピンチを、自分の発想で乗り越える展開が好きなんです」と白零さんは答えた。その言葉通り、物語は絶望の中にわずかな逆転の快感を織り込んでいく。
読者からは「勢いがある」「設定が魅力的」といった声が寄せられている。白零さんは「とにかく人気作にしたい」と語り、夢で見たラストまで描き切る決意をにじませた。
取材協力：白零
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